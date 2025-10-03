V kauze Bonaparte vypovedali ďalší stavební znalci

Obaja znalci robili obhliadku stavby v čase, keď už bola užívaná. Prvý z nich poukázal na to, že medzi špecifické prvky stavby patrili odľahčené stropy, ktorými vznikli zvýšené náklady na stavbu.
Znalci zhodne ozrejmili, že ani jeden z nich nevykonal sondáž hrubej stavby, keďže v čase ich prieskumu sa k nim bez deštrukcie nedalo dostať. Keďže sa k hrubej stavbe nemohli dostať, nacenili ju na základe poskytnutých podkladov.
Prokurátor podal obžalobu na Ladislava Bašternáka v kauze bytového komplexu Bonaparte v júni 2022. V prípade sú obžalované spolu tri osoby zo zločinu neodvedenia dane a poistného.
Voči štvrtému obžalovanému bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu jeho úmrtia. Prípad sa týka podozrení z neoprávneného uplatnenia nároku na nadmerný odpočet DPH. Daňový úrad si uplatňuje nárok na náhradu škody vo výške viac ako 913-tisíc eur.