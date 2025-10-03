Raši sa v Monaku stretol so šéfom miestneho parlamentu, pozval ho na Slovensko

Cieľom návštevy bolo oživiť a posilniť bilaterálne vzťahy s Monakom s osobitným dôrazom na hospodársku, technologickú a kultúrnu oblasť, uviedli z Kancelárie Národnej Rady SR.
V novembri sa v Monaku uskutoční podnikateľská misia, ktorú spoločne organizujú Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Monaco Economic Board (MEB). Slovenskú delegáciu na podujatí povedie minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer). Súčasťou misie bude aj slovensko-monacké obchodné fórum 12. novembra a zúčastní sa na ňom aj šéf monackého parlamentu.
„Som nesmierne rád, že môj monacký kolega, pán predseda Brezzo, prijal pozvanie na ekonomické fórum. Jeho prítomnosť vnímam ako silný signál obojstranného záujmu o prehĺbenie našich hospodárskych vzťahov,“ uviedol Raši.
„Pevne verím, že toto podujatie prinesie konkrétne výsledky a otvorí dvere novým investíciám a inovatívnym projektom, ktoré posunú našu vzájomnú spoluprácu na vyššiu úroveň. Aj parlamenty môžu a musia zohrávať významnú úlohu pri podpore ekonomických a investičných vzťahov,“ dodal predseda slovenského parlamentu.
Raši v rámci návštevy Monaka absolvoval krátke bilaterálne stretnutie s monackým kniežaťom Albertom II., ktorý vo štvrtok slávnostne uviedol a pokrstil novú knihu ZEM/EARTH a rovnomenný dokumentárny film slovenského fotografa Filipa Kuliseva. Na podujatí bol prítomný aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer). Táto udalosť podľa Rašiho predstavuje jedinečnú príležitosť pre zviditeľnenie Slovenska a ďalšie posilnenie kultúrnych výmen medzi Slovenskom a Monakom.Čítajte viac Slovenský fotograf Kulisev predstavil novú knihu. Pokrstil ju Albert II.