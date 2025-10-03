Remišová: Strana Hlas zadala zákazku na 30-sekundový spot za viac ako 173-tisíc eur, oslovené tri firmy majú rovnakú adresu

Podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad a na Úrad na verejné obstarávanie. Úrad podpredsedu vlády sa voči tvrdeniam Remišovej dôrazne ohradil a označil ich za klamlivé a zavádzajúce. „Uvedený reklamný spot bol jedným z troch formátov, ktoré úrad vysúťažil a bol súčasťou kampane plánu obnovy na priblíženie konkrétnych opatrení, ktoré realizuje. Opätovná hrubá neznalosť pani Remišovej, tentokrát v audiovizuálnej tvorbe, nemá absolútne opodstatnenie a je účelovým klamstvom. Cena za uvedené služby bola 141 197 eur bez DPH,“ uviedol úrad podpredsedu vlády pre agentúru SITA.
V marci 2025 zadal Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku zákazku s názvom Výroba reklamného spotu „Polčas Plánu obnovy s Petrom Kmecom“. Podľa zadania zákazky malo ísť o spot v dĺžke maximálne 30 sekúnd. „Pre občana jedna podstatná správa: kým vy máte vyššie odvody, menej voľných dní, živnostníci aj zamestnanci počítajú, či im to vychádza do výplaty, pričom minister financií posiela občanov variť džemy, tak minister Hlasu zadáva zákazku na 30-sekundový spot za viac ako 173-tisíc eur,“ poukázala predsedníčka strany Za ľudí.
Za jednu sekundu teda podľa nej „prešustrovali“ ľudia z Hlasu 5 789 eur. „Toto sú asi najdrahšie sekundy v histórií Slovenska. Sú to takmer štyri priemerné mesačné platy obyčajného človeka na Slovensku, pre mnohých ľudí je to takmer polročný plat,“ zdôrazňuje Remišová.Čítajte viac Kaliňák spoznal trest za nepriznanie vily v Chorvátsku. Nadácia: Má však dôvod na radosť. Výbor rozhodol aj o Remišovej
Upozorňuje tiež na to, že k spotu nebola zverejnená ani zmluva, hoci iné rezorty zmluvy tohto typu zverejňujú. Kmecov úrad na základe výsledku súťaže zadal priamo v apríli objednávku a koncom apríla bola už vystavená faktúra na 173 672,65 eura. „Nie je známy rozpočet a klip je zároveň poriadne drahou reklamou podpredsedu Kmeca, keďže priamo v predmete zákazky je jasne vymedzené, že v rámci spotu bude mať vstup politický nominant Hlasu Kmec,“ hovorí Remišová.
Podpredseda strany Za ľudí Ján Magušin zároveň upozornil na zaujímavé okolnosti výberu firmy. Úrad podpredsedu vlády oslovil tri spoločnosti, vyhrať mala najlacnejšia ponuka. Majiteľka víťaznej firmy si podľa obchodného registra uvádza rovnakú adresu bydliska ako spoločník a konateľ ďalšej súťažiacej spoločnosti. Tretí súťažiaci rovnako vlastní byt presne v tom istom dome. „Aká je to súťaž, pán Kmec? Určite úplnou náhodou ste oslovili tri firmy, ktorých majitelia bývajú či vlastnia byt v jednom a tom istom dome. To je úplný výsmech občanom, keď ešte aj súťaž na takúto predraženú frašku spravíte tak, že to smrdí na kilometre. To je snáď zlý vtip? Podávame podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a sme veľmi zvedaví, ako sa na túto vašu „súťaž“ budú pozerať tam,“ konštatuje Magušin.
Poukazuje tiež na to, že v zverejnenom videospote sú z veľkej časti zábery z fotobanky, ktoré stoja okolo 50 eur. „To znamená, že za celý spot by ste zaplatili maximálne pár stoviek eur a náš grafik by podobné video urobil za 300 eur za jedno poobedie. To snáď nepotrebuje ani komentár a ak by išlo o toto video, alebo aj akékoľvek iné, v čase konsolidácie bez hanby vytrieskať na 30 sekúnd 173-tisíc eur je bezočivosť,“ hovorí Remišová. Podľa úradu podpredsedu vlády to nie je pravda. „V celej kampani bol použitý iba jeden záber fotobanky, keďže v tom čase nebolo možné získať reálnu fotografiu datacentra z plánu obnovy. Kampaň bola riadne vysúťažená a úrad postupoval v súlade so zákonom,“ zdôraznil úrad.
Kým spot Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy stál bez zverejnenej zmluvy 173-tisíc eur, u ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v júli uzavreli zmluvu, podľa ktorej za necelých 60-tisíc eur vysúťažili tri 30-sekundové videospoty a tri spoty do rádia, tvrdí Magušin. „Nech sa pán podpredseda vlády za stranu Hlas postaví pred kamery a nech toto ľuďom vysvetlí,“ dodal Magušin.