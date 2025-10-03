Pravda Správy Domáce Jednotný front voči Východu: Blanár v Lotyšsku potvrdili jednotu a solidaritu v NATO, navštívil slovenských vojakov

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár dnes absolvoval bilaterálne rokovanie s ministerkou zahraničných vecí Lotyšska Baibou Bražeovou. Hlavnými témami boli prehĺbenie slovensko-lotyšského dialógu, možnosti rozšírenia hospodárskej spolupráce a výmena názorov na aktuálne výzvy v európskej a zahraničnej politike. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.

03.10.2025 21:45
Lotyšsko, slovenskí vojaci, Blanár Foto: ,
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár absolvoval bilaterálne rokovanie s ministerkou zahraničných vecí Lotyšska Baibou Bražeovou. Hlavnými témami boli prehĺbenie slovensko-lotyšského dialógu, možnosti rozšírenia hospodárskej spolupráce a výmena názorov na aktuálne výzvy v európskej a zahraničnej politike.
NATO je v Pobaltí na frontovej línii hybridnej vojny s Ruskom
Severoatlantická aliancia spustila v januári v Baltskom mori operáciu Baltic Sentry zameranú na ochranu kritickej infraštruktúry, ako sú podmorské káble, ktoré sa môžu byť cieľom ruských útokov. Zdroj: NATO

Lotyšsko označil Blanár za spoľahlivého partnera pre Slovensko v rámci EÚ i NATO a dodal, že obe krajiny sú plne začlenené do ekonomických štruktúr EÚ vrátane eurozóny a schengenského priestoru.

Jednou z hlavných oblastí rokovania bola otázka obrany, v ktorej obe strany potvrdili spoločný postoj k potrebe systematicky budovať jednotnú bezpečnostnú politiku Európskej únie a posilňovať praktickú spoluprácu v tejto oblasti.

„Ochranu východnej hranice vnímame nielen ako našu zodpovednosť, ale zároveň ako našu spoločnú prioritu. S Lotyšskom nás tiež spája rovnaký pohľad na potrebu udržať jednotu a solidaritu v rámci euroatlantického priestoru,“ uviedol Blanár.

V hospodárskej oblasti partneri poukázali na rastúci potenciál spolupráce, pričom Blanár prisľúbil podporu lotyšským investorom, ktorí majú na SR záujem investovať.

Šéf slovenskej diplomacie zároveň zablahoželal Lotyšsku k úspešnej kandidatúre na nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na obdobie rokov 2026 – 2027.

Otázky rokovania sa týkali aj viacročného finančného rámca, rozširovania EÚ, ako aj diskusie o vývoji situácie na Ukrajine so zreteľom na energetickú bezpečnosť. Zhodu našli ministri rovnako v otázke nelegálnej migrácie, kde spoločne potvrdili záujem o intenzívnejšiu spoluprácu pri posilňovaní agentúry Frontex a ochrany vonkajších hraníc schengenského priestoru spolu s presadzovaním dôslednej návratovej politiky a tiež aktívneho predchádzania migrácii v tretích krajinách.

Pellegrini odletel do Lotyšska. Navštívi vojakov, ktorí tam budú tráviť Vianoce
Prezident Peter Pellegrini odletel do do Lotyšska. V hlavnom meste Rige sa stretne s prezidentom Lotyšskej republiky Edgarsom Rinkēvičsom. Prezident, ako vrchný veliteľ Ozbrojených síl SR pôjde podporiť slovenských vojakov, ktorí tam pôsobia v rámci misie NATO a budú v Lotyššsku tráviť nadchádzajúce Vianoce. Spolu s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer) navštívia základňu Enhanced Forward Presence (eFP) v Adaži, kde sa stretnú s vojakmi slovenského kontingentu. Pre vojakov majú pripravené darčeky a čaká ich spoločné posedenie pri kapustnici. / Zdroj: TV Pravda / Robert Hüttner

Súčasťou programu šéfa slovenskej diplomacie bolo aj spoločné vzdanie úcty padlým vojakom bojujúcim za nezávislosť Lotyšska položením kvetov k Pamätníku slobody z roku 1935 a tiež návšteva Múzea okupácie Lotyšska, ktoré dokumentuje zložitú históriu Lotyšska v 20. storočí.

V rámci oficiálnej návštevy Lotyšska navštívil Blanár tiež slovenský kontingent pôsobiaci v Mnohonárodnej bojovej brigáde NATO vo vojenskom výcvikovom priestore v Adaži.

