Z ôsmich na štyri? So znížením počtu VÚC súhlasí vyše 40 % respondentov

Odpovedať mali na otázku: „Hovorí sa o znížení počtu vyšších územných celkov (VÚC, krajov) z ôsmich na štyri, a to: východoslovenský, stredoslovenský, západoslovenský a bratislavský VÚC. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmto návrhom?“
Úplný súhlas vyjadrilo 19,6 percenta respondentov, skôr súhlasilo 21,1 percenta opýtaných. So znížením počtu VÚC skôr nesúhlasí 18,5 percenta respondentov a úplný nesúhlas vyjadrilo 24,3 percenta opýtaných. Pätnásť percent opýtaných na otázku nevedelo odpovedať a 1,5 percenta odpovedať nechcelo.
Zníženie počtu VÚC má podľa prieskumu nadpriemernú podporu v prostredí voličov Smeru, SNS, Republiky a Maďarskej aliancie. Proti zníženiu sú nadpriemerne voliči PS, KDH, Hnutia Slovensko, SaS a Demokratov. Voliči Hlasu sa nachádzali v oboch skupinách respondentov.