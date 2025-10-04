Pravda Správy Domáce Matovič klub po odchode Vašečku zmenil názov

Matovič klub po odchode Vašečku zmenil názov

Po odchode poslanca Národnej rady Richarda Vašečku z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ zmení klub aj svoj názov.

04.10.2025 12:16
Vašečka bol totiž jediný člen, ktorý v ňom zastupoval stranu Kresťanská únia (KÚ). Klub sa bude po novom volať Slovensko – Za ľudí. Pre TASR to uviedol hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.

Vašečka opustil klub v uplynulom týždni v reakcii na kroky, ktoré nastali po hlasovaní o vládnej novele Ústavy SR. Z klubu vylúčili Rastislava Krátkeho, s čím Vašečka nesúhlasil. Zaskočilo ho, že po rozhodnutí Krátkeho a ďalšieho člena klubu Mareka Krajčího nastal v hnutí „obrovský výbuch“. Krajčí s Krátkym hlasovali za novelu ústavy, hoci vopred deklarovali, že ju nepodporia. Vašečka svoju podporu avizoval dlhodobo.

Za KÚ bola súčasťou klubu okrem Vašečku aj poslankyňa Anna Záborská, ktorá zomrela v auguste tohto roka. Nahradil ju Igor Dušenka, ktorý zastupuje Hnutie Slovensko.

Súčasťou klubu sú poslanci, ktorí kandidovali vo voľbách v roku 2023 na spoločnej kandidátke ako koalícia zložená z Hnutia Slovensko (vtedy ešte OĽANO, pozn. TASR) a strán Za ľudí a KÚ. Poslanecký klub už opustili okrem Vašečku a Krátkeho (obaja sú nezaradení) aj Ľubomír Galko a Viliam Tankó. Galko je nezaradeným poslancom, Tankó vstúpil do klubu PS.

