PS nenapadne novelu Ústavy na súdoch, Ondruš nerozumie pohnútkam. Obaja komentovali aj rušenie ŠTS

Hnutie Progresívne Slovensko nenapadne novelu Ústavy SR na Ústavnom súde, ani na Európskom súde pre ľudské práva. Uviedol to europoslanec Ľudovít Ódor (PS) v relácii Sobotné dialógy v Slovenskom rozhlase.

04.10.2025 13:56 , aktualizované: 15:07
„Veď ústavnou väčšinou to bolo schválené, tak ani nie je možnosť to nejakým spôsobom rozporovať. A bude to posudzovať Európska komisia,“ uviedol. Novela ústavy podľa jeho názoru nikomu nepomôže, mnohým však poškodí. Myslí si, že novelizácia najvyššieho zákonu štátu bola najmä o tom, aby sa odviedla pozornosť od konsolidačných opatrení, ktoré boli schválené len krátko predtým. „To, že sú dve pohlavia, nikto ani nerozporuje a keď to bude v ústave, tak to nikomu ani nepomôže," skonštatoval.

Ódorov diskusný oponent europoslanec Branislav Ondruš (Hlas) sa vyjadril, že nerozumie, prečo bola potrebná takáto zmena ústavy. Najviac mu prekáža to, čo v nej nie je, nie to, čo v nej je. Poukázal, že prioritou Hlasu pri zmene ústavy bolo odstránenie jedného volebného obvodu pri voľbách do Národnej rady SR, ktoré sa ale napokon do prijatej novely nedostalo. Ondruš v tomto smere poukázal na nedostatočné zastúpenie regiónov v národnom parlamente, kde podľa jeho slov prevažujú poslanci z Bratislavy. „Regióny sú nespravodlivo a absolútne nedostatočne reprezentované v parlamente,“ zdôraznil. Považuje za potrebné, aby boli v parlamente férovo zastúpené. „Veľmi ma hnevá, že súčasťou tejto zmeny ústavy nebolo odstránenie tohto nezmyslu, ktorý poškodil regióny Slovenska a že sa neurobila taká zmena, ktorá by umožnila rozdeliť Slovensko na viac volebných obvodov,“ prízvukoval.

Rušenie ŠTS? Nezmysel

Rušenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) je nezmysel, povedal v diskusii Ľudovít Ódor v reakcii na otázku moderátora o tom, že predstavitelia strany Smer otvárajú otázku rušenia tohto súdu. Súčasná vládne koalícia pritom krátko po svojom nástupe zrušila Úrad špeciálnej prokuratúry. Moderátor konkrétne spomenul výroky europoslanca a podpredsedu Smeru Ľuboša Blahu, ktorý na sociálnej sieti napísal, že je potrebné ŠTS zrušiť a rovnako aj paragrafy Trestného zákona, ktoré sa týkajú extrémizmu. „Toto všetko slúži len na to, aby chránili svojich vlastných ľudí, a do určitej miery aj extrémizmus," nazdáva sa.

Branislav Ondruš sa k téme nevedel vyjadriť. Uviedol, že o takejto debate v rámci Hlasu nevie. „Na rozdiel od pána kolegu Blahu nie som odborník na justíciu, takže neviem povedať ani svoj osobný názor, pokiaľ ide o budúcnosť ŠTS,“ uviedol. Dodal ale, že rozumie tomu, že k zrušeniu špeciálnej prokuratúry prispela jej politizácia. Na adresu bývalého špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica sa Ondruš vyjadril, že na túto pozíciu sa dostal v rozpore so zákonom.

