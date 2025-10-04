PS nenapadne novelu Ústavy na súdoch, Ondruš nerozumie pohnútkam. Obaja komentovali aj rušenie ŠTS

„Veď ústavnou väčšinou to bolo schválené, tak ani nie je možnosť to nejakým spôsobom rozporovať. A bude to posudzovať Európska komisia,“ uviedol. Novela ústavy podľa jeho názoru nikomu nepomôže, mnohým však poškodí. Myslí si, že novelizácia najvyššieho zákonu štátu bola najmä o tom, aby sa odviedla pozornosť od konsolidačných opatrení, ktoré boli schválené len krátko predtým. „To, že sú dve pohlavia, nikto ani nerozporuje a keď to bude v ústave, tak to nikomu ani nepomôže," skonštatoval.
Ódorov diskusný oponent europoslanec Branislav Ondruš (Hlas) sa vyjadril, že nerozumie, prečo bola potrebná takáto zmena ústavy. Najviac mu prekáža to, čo v nej nie je, nie to, čo v nej je. Poukázal, že prioritou Hlasu pri zmene ústavy bolo odstránenie jedného volebného obvodu pri voľbách do Národnej rady SR, ktoré sa ale napokon do prijatej novely nedostalo. Ondruš v tomto smere poukázal na nedostatočné zastúpenie regiónov v národnom parlamente, kde podľa jeho slov prevažujú poslanci z Bratislavy. „Regióny sú nespravodlivo a absolútne nedostatočne reprezentované v parlamente,“ zdôraznil. Považuje za potrebné, aby boli v parlamente férovo zastúpené. „Veľmi ma hnevá, že súčasťou tejto zmeny ústavy nebolo odstránenie tohto nezmyslu, ktorý poškodil regióny Slovenska a že sa neurobila taká zmena, ktorá by umožnila rozdeliť Slovensko na viac volebných obvodov,“ prízvukoval.
Rušenie ŠTS? Nezmysel
Rušenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) je nezmysel, povedal v diskusii Ľudovít Ódor v reakcii na otázku moderátora o tom, že predstavitelia strany Smer otvárajú otázku rušenia tohto súdu. Súčasná vládne koalícia pritom krátko po svojom nástupe zrušila Úrad špeciálnej prokuratúry. Moderátor konkrétne spomenul výroky europoslanca a podpredsedu Smeru Ľuboša Blahu, ktorý na sociálnej sieti napísal, že je potrebné ŠTS zrušiť a rovnako aj paragrafy Trestného zákona, ktoré sa týkajú extrémizmu. „Toto všetko slúži len na to, aby chránili svojich vlastných ľudí, a do určitej miery aj extrémizmus," nazdáva sa.Čítajte viac Kaliňák spochybnil opodstatnenosť existencie trestného súdu. Opozícia: nehoráznosť
Branislav Ondruš sa k téme nevedel vyjadriť. Uviedol, že o takejto debate v rámci Hlasu nevie. „Na rozdiel od pána kolegu Blahu nie som odborník na justíciu, takže neviem povedať ani svoj osobný názor, pokiaľ ide o budúcnosť ŠTS,“ uviedol. Dodal ale, že rozumie tomu, že k zrušeniu špeciálnej prokuratúry prispela jej politizácia. Na adresu bývalého špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica sa Ondruš vyjadril, že na túto pozíciu sa dostal v rozpore so zákonom.