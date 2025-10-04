Okresného šéfa Demokratov na Považí napadol muž, vraj vyskočil z kríkov

Ako uviedla, k incidentu došlo dnes (4. októbra), Kvasnica bol podľa jej slov napadnutý bez akejkoľvek provokácie. Útočníkom mal byť starší muž. Ten mal nečakane a bez varovania vybehnúť z kríkov a fyzicky napadnúť okresného predsedu strany. „Ján Kvasnica je momentálne na lekárskom ošetrení, útočník mu poranil peru a úderom spôsobil silnú bolesť hlavy,“ uviedla. Doplnila, že útočník zdemoloval aj petičný stolík, situáciu riešila privolaná hliadka.
„Blížime sa k dozbieraniu potrebného počtu podpisov, aby sme mohli odovzdať petičné hárky. Rozumiem, že týmto rastie nervozita koaličných strán a ich sympatizantov, ktorí sa cítia ohrození stratou moci. Násilie a agresia voči našim členom a sympatizantom sú absolútne neprijateľné. Takéto činy sú útokom na demokraciu a naše petičné právo a budú dôsledne riešené," uviedol v reakcii predseda Demokratov Jaroslav Naď. Zdôraznil, že ten kto si myslí, že zastrašovaním ich odradí, sa mýli. „Naďalej budeme pokračovať vo svojej práci pokojne, ale nekompromisne," uzavrel.