Rada KDH víta novelu ústavy, Majerského a Mikloška z klubu nevylúčili

Rada KDH víta schválenie novely Ústavy SR. Zároveň kritizuje súčasnú vládu a považuje KDH za „jasnú konzervatívnu a demokratickú“ alternatívu vládnej koalície. Vyplýva to z uznesení, ktoré členovia Rady KDH prijali na sobotnom zasadnutí v Poprade. Predstavil ich predseda hnutia Milan Majerský na tlačovej konferencii. V súvislosti s poslancami parlamentu za KDH Františkom Majerským a Františkom Mikloškom, ktorí nepodporili novelu ústavy, rada neprijala uznesenie. Ostávajú teda v klube KDH.

04.10.2025 16:15
SR Bratislava NRSR Schôdza 39. Ústava Novela BAX Foto: ,
Opozičný poslanec František Mikloško (KDH) počas 39. schôdze parlamentu v Bratislave vo štvrtok 25. septembra 2025.
Schválená novela ústavy je podľa šéfa KDH úspechom podobným ako vstup SR do EÚ a NATO. Pripomenul, že vládny návrh bol doplnený o priority KDH. Nepovažuje ho ani za vládny. „Bol to návrh KDH a za tým si stojím,“ vyhlásil Milan Majerský. Rada KDH zároveň vyhlásila, že prijaté zmeny v ústave posilňujú ochranu ľudskej dôstojnosti.

František Majerský pripomenul, že KDH nie je len kresťanské, ale aj demokratické. Kolegovia v hnutí podľa neho pochopili a rešpektovali postoj jeho a Mikloška pri hlasovaní o novele ústavy. „Robert Fico (Smer-SD) chcel rozbiť KDH a jeho jednotu. Stojíme tu jednotní,“ vyhlásil František Majerský na tlačovej konferencii. KDH je podľa neho pevné.

„Ja ako predseda chcem spájať a oni ako poslanci chcú pracovať,“ povedal Milan Majerský o dvojici poslancov. Nevníma to ako problém, ale skúsenosť. Zdôraznil, že rada v tejto súvislosti neprijala žiadne uznesenie, pretože to nebolo potrebné. Dodal, že sa nekonal žiaden „kobercový“ nálet ani lynč. „Niektorí hlasovali, niektorí nie. My ideme ďalej, spájame, pozeráme na občana,“ dodal.

Vládna novela ústavy prešla v Národnej rade SR pred týždňom. Do ústavy sa zakotvujú dve pohlavia – muž a žena. Novela okrem iného upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Zmenou ústavy sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.

Rada KDH zároveň podporuje predsedníctvo hnutia v úsilí o demokratickú výmenu vlády. Súčasná vláda podľa kresťanských demokratov „vážne ohrozuje zahraničnopolitické záujmy Slovenska, nedokáže spravovať krajinu v záujme budúcich generácií, garantovať rovnosť pred zákonom, ochraňovať rodiny a vytvárať podmienky pre konkurencieschopnú ekonomiku“.

Milan Majerský takisto sľubuje, že KDH bude vyvíjať aktivity, aby bola zrušená celá transakčná daň. Témou zasadnutia Rady KDH bola aj situácia v školstve, vláda podľa hnutia návrhom zákona spustila diskrimináciu detí z cirkevných a zo súkromných škôl. „Budeme v tejto téme aktívni aj v národnej rade, no nielen tam,“ povedal Milan Majerský s tým, že k tejto téme budú organizovať 16. októbra protest pred budovou parlamentu.

Rada KDH prijala aj uznesenia, ktorými vyzýva vládu riešiť situáciu s dronovými hrozbami, riešiť diverzifikáciu ruských energií, odblokovať eurofondy pre samosprávy, ako aj zabezpečiť, aby bola energopomoc adresná a nie plošná. KDH takisto žiada schválenie 19. sankčného balíka voči Rusku.

