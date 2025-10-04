Pellegrini blahoželá Čechom i Babišovi, aj ministri veria v dialóg s Prahou. Korčok: Príčiny rozporov však trvajú

„Blahoželám občanom Českej republiky k pokojným a demokratickým voľbám s vysokou volebnou účasťou. Blahoželám aj víťazovi volieb, hnutiu ANO a jeho predsedovi Andrejovi Babišovi. Verím, že Česká republika bude mať po voľbách vládu, ktorá prispeje k rozvoju slovensko-českých vzťahov a pomôže oživiť spoluprácu v rámci krajín V4,“ napísal Pellegrini.
„Gratulujem Andrejovi Babišovi k silnému volebnému víťazstvu. Česi dali najavo, že chcú politikov, ktorí obhajujú záujmy svojho národa, nie cudzie geopolitické záujmy,“ napísal na sociálnej sieti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu.
Predseda Národnej rady Richard Raši gratuluje Babišovi k víťazstvu a teší sa aj na rokovanie predsedov parlamentov i oboch vlád tak, „ako sme na to boli zvyknutí“. „Gratulujem Andrejovi Babišovi k presvedčivému víťazstvu vo voľbách. Držím palce, aby bola nová česká vláda čím skôr zložená, a už teraz sa teším na spoločné rokovanie nielen nás predsedov parlamentov, ale aj českej a slovenskej vlády, tak ako sme na to boli zvyknutí,“ uviedol šéf slovenského parlamentu.
Predseda najmenšej vládnej strany SNS Andrej Danko vyjadril radosť nad výsledkami českých volieb. „Zdravím, Andrej. To víťazstvo sa zdá byť úžasné. Česko má nádej na zmenu,“ povedal Danko. Podľa neho premiér Fiala mnoho vecí nezvládol. „Česi dokázali, že im nie je vlastné správanie pána Fialu voči nám a mali toho plné zuby. Dôležité je, že je nádej na dialóg medzi Slovenskom a Českom,“ povedal Danko.
Prerušenie medzivládnych konzultácií so Slovenskom česká vláda vlani v marci zdôvodnila rozdielnymi pohľadmi oboch krajín na kľúčové zahraničné témy. Praha a Bratislava sa rozchádzajú najmä v názore na vojenskú pomoc Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej invázii.
Člen vedenia PS Korčok očakáva, že nová česká vláda obnoví medzivládne konzultácie so Slovenskom. „Otázkou však je, ako budú prebiehať, lebo zahraničnopolitické rozpory, ktoré viedli k ich prerušeniu, stále trvajú,“ uviedol exminister zahraničia Korčok.
Babišovi k volebnému víťazstvu hnutia ÁNO zablahoželal na sociálnej sieti aj slovenský minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba. Podľa neho vo voľbách prehrala vláda, ktorá dva roky zaťahovala Slovensko do predvolebnej kampane.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok.