Fico vníma Kaliňákovu návštevu Ukrajiny ako súčasť prípravy na rokovanie vlád

„Povedali sme si, že niektorí ministri sa ešte pred rokovaním tejto vlády musia bilaterálne stretnúť. Ja vnímam návštevu pána podpredsedu vlády ako súčasť prípravy vlády, ktorá bude 17. októbra v Michalovciach. Nič iné, nič zvláštne,“ zdôraznil Fico. Kaliňák ozrejmil, že o svojich pracovných cestách nikdy neinformuje dopredu. „Určite vás budem informovať následne,“ podotkol minister.
Fico zároveň na tlačovej konferencii avizoval aj úmysel zvolať samostatné rokovanie vlády, pokiaľ ide o projekt výstavby baterkárne v Šuranoch (okres Nové Zámky). „Potom budú ďalšie stretnutia vlád na miestach, ktoré sú z hľadiska investičného rozvoja tejto krajiny dôležité,“ doplnil.Čítajte viac Minister Kaliňák pôjde na Ukrajinu