Pravda Správy Domáce Fico vníma Kaliňákovu návštevu Ukrajiny ako súčasť prípravy na rokovanie vlád

Fico vníma Kaliňákovu návštevu Ukrajiny ako súčasť prípravy na rokovanie vlád

Premiér Robert Fico vníma nedeľnú cestu ministra obrany Roberta Kaliňáka (obaja Smer) na Ukrajinu ako súčasť prípravy na spoločné rokovanie vlád, ktoré sa má uskutočniť 17. októbra v Michalovciach. Šéf slovenského vládneho kabinetu to uviedol na nedeľnej tlačovej konferencii v Prešove.

05.10.2025 10:56
fico Foto: ,
Premiér Robert Fico počas prejavu v rámci osláv 130. výročia Mosta Márie Valérie v maďarskom Ostrihome v nedeľu 28. septembra 2025.
debata

„Povedali sme si, že niektorí ministri sa ešte pred rokovaním tejto vlády musia bilaterálne stretnúť. Ja vnímam návštevu pána podpredsedu vlády ako súčasť prípravy vlády, ktorá bude 17. októbra v Michalovciach. Nič iné, nič zvláštne,“ zdôraznil Fico. Kaliňák ozrejmil, že o svojich pracovných cestách nikdy neinformuje dopredu. „Určite vás budem informovať následne,“ podotkol minister.

Fico zároveň na tlačovej konferencii avizoval aj úmysel zvolať samostatné rokovanie vlády, pokiaľ ide o projekt výstavby baterkárne v Šuranoch (okres Nové Zámky). „Potom budú ďalšie stretnutia vlád na miestach, ktoré sú z hľadiska investičného rozvoja tejto krajiny dôležité,“ doplnil.

Fico: Nikto by nám nemal prikazovať, odkiaľ brať ropu a plyn
Video
Kaliňák, Čítajte viac Minister Kaliňák pôjde na Ukrajinu
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Robert Fico #Robert Kaliňák #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"