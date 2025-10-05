Cigániková sa musí rozhodnúť sama, uviedol Gröhling a avizuje „výraznú“ posilu pre SaS. KDH „skočilo na lep“ Ficovi

Ako uviedol, poslankyňa Bittó Cigániková sa musí sama rozhodnúť, či chce byť súčasťou nového príbehu SaS. „Ja ju nevyhadzujem ani ju nikam neposielam,“ skonštatoval predseda SaS s tým, že v jeho strane môže mať každý svoj názor, ktorý rešpektuje. Toto je súčasne to, v čom sa líši od jeho predchodcu Richarda Sulíka.
Ak ide o Sulíka, Gröhling zopakoval, že sa s ním na kandidátke SaS neráta a jeho vylúčenie je konečné. Ako podotkol, Sulík o tejto skutočnosti vedel skôr, než sa táto informácia dostala na verejnosť. „S pánom Sulíkom som si nikdy nevymieňal ostré názory. Vždy som si s ním vedel veci vydebatovať na štyri oči a za zatvorenými dverami, a tak budem pokračovať aj ďalej,“ dodal Gröhling. Súčasne avizoval, že v nasledujúcich dňoch budú prezentovať ďalšiu osobnosť z konzervatívneho prostredia, ktorá bude so stranou úzko spolupracovať. Nepôjde o osobnosť z parlamentu, ale podľa slov Gröhlinga pôjde o výraznú osobu politického života, ktorá spolupracovala s KDH.
Hlasovanie s Ficom bolo chybou
Hnutie Slovensko aj KDH urobili chybu, keď pomohli premiérovi Robertovi Ficovi (Smer) pri novele Ústavy, povedal tiež Gröhling. „Pomohli Robertovi Ficovi prekryť celú konsolidáciu, prekryť zdražovanie,“ povedal. Je podľa neho hanbou, že KDH a Hnutie Slovensko naskočili na túto cestu a „skočili na lep“ premiérovi.
Očakával, že KDH v sobotu na zasadnutí rady jasne odmietne ďalší typ spolupráce so Smerom. „Že to bude taká bodka za tým, že dobre, hlasovalo sa za ústavu, veď si to nejakým spôsobom vydebatujeme a upravíme tie vzťahy, ale že toto je bodka a že s Hlasom a so Smerom už nikdy viac, prioritne teda so Smerom nikdy viac,“ opísal Gröhling. Dodal, že ak by chcela vzniknúť ďalšia vláda bez Smeru, podľa prieskumov to momentálne vyzerá tak, že sa bude musieť spolupracovať aj s Hnutím Slovensko.Čítajte viac Rada KDH víta novelu ústavy, Majerského a Mikloška z klubu nevylúčili
Generálny štrajk, ktorý iniciuje SaS na 17. novembra, je podľa šéfa strany potrebný, pretože protesty už nefungujú. Uvidí, či to bude len symbolické alebo sa aspoň na čas odstaví výroba v niektorých firmách alebo sa zatvoria na niekoľko hodín. Chce, aby štrajk zatriasol vládou.
Šéf SaS rešpektuje výsledok českých volieb, hoci má bližšie k súčasnému českému premiérovi Petrovi Fialovi. „Uvidíme, kam Česká republika pôjde a kam bude smerovať,“ uzavrel.Čítajte viac Gröhling zabuchol Sulíkovi dvere do SaS, zastala sa ho iba jedna poslankyňa. Syn Filip zosmiešnil šéfa liberálov