Čo sa to preboha dnes deje? Fico na Dukle: Vojna na Ukrajine nie je našou vojnou

Premiér zdôraznil dôležitosť histórie. V súvislosti s pamiatkou na obete sa vyjadril, že je verejnosť svedkom toho, ako sa zakazuje oslavovať koniec druhej svetovej vojny a niektoré mestá uvažujú o rušení pamätníkov a avizujú strhávanie symbolov, ktoré boli v daných rokoch typické pre Červenú armádu. „Musíme hovoriť o tom, čo sa to preboha dnes deje,“ vyhlásil Fico, podľa ktorého je najhoršie zo všetkého to, že niekto dnes s ľahkosťou hovorí o vojne,
„Samity EÚ sa bavia o tom, ako poraziť Ruskú federáciu. Neviem, či si neuvedomujeme, o čom je vojna. Možno má niekto prísť a povedať verejnosti, čo to bolo za strašné utrpenie,“ povedal premiér a pripomenul desiatky tisíc životov, ktoré padli, aby sa pomohlo Slovenskému národnému povstaniu.Čítajte viac Fico vníma Kaliňákovu návštevu Ukrajiny ako prípravu na rokovanie vlád. Výstavba v Prešove ide podľa plánu
„Pozerajme sa na to, čo sa udialo, a že sa to už viac nesme opakovať. Ale my tu pokojne rozprávame o tom, že treba zbrojiť a bojovať,“ dodal Fico s tým, že pokiaľ bude premiérom, nikdy nedovolí, aby Slovensko bolo zatiahnutie do akéhokoľvek vojnového dobrodružstva. Pre Slovensko totiž podľa neho nejestvujú žiadne morálne, historické ani právne dôvody. Ak ide o vojnu na Ukrajine, tak to podľa slov premiéra nie je Slovenský konflikt. Je to regionálny konflikt, ktorý ma svoje historické korene. To nevzniklo len tak pred tromi rokmi. Prečo by sa Slovensko malo teraz baviť o vojne ? To nie je naša vojna,“ vyhlásil premiér s tým, že ak chcú ľudia premiéra vojny, musia si zvoliť iného.Čítajte viac Švédske 'levy' idú do boja: Ukrajina získa zbraň, stvorenú na vojnu s Ruskom - v čom sú Gripeny jedinečné?