Pravda Správy Domáce Ak by Krátky s Krajčím nehlasovali za Ústavu, Matovič by sa dočkal „milosti“ od PS, tvrdí Richter zo Smeru

Ak by Krátky s Krajčím nehlasovali za Ústavu, Matovič by sa dočkal „milosti“ od PS, tvrdí Richter zo Smeru

O zámere poslancov Rastislava Krátkeho i Mareka Krajčího zahlasovať za novelu ústavy sa vedelo, líder Hnutia Slovensko Igor Matovič mal však veľký záujem, aby tak neurobili. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda poslaneckého klubu Smer Ján Richter.

05.10.2025 13:54
SR NRSR ústava zmena novela schválenie, Krajčí,... Foto: ,
Poslanci NRSR zľava Marek Krajčí a Rastislav Krátky (obaja Hnutie Slovensko) sa rozprávajú s médiami po schválení novely Ústavy SR 26. septembra 2025 v Bratislave.
debata

„Presiakla informácia, že ak nezahlasujú, PS Matoviča ‚omilostí‘ a Hnutie Slovensko pozvú pripojiť sa k opozícii na protestných zhromaždeniach,“ povedal Richter. Je presvedčený, že novela ústavy ukotvila hodnotové nastavenie slovenského národa. Zároveň ocenil aj to, že zmena našla podporu aj u časti opozičných poslancov.

Matovič o rebeloch z jeho hnutia, ktorí hlasovali za ústavu
Video

Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko zdôraznil v novele ústavy napríklad zákaz surogácie. Podčiarkol zároveň význam nadradenosti národnej legislatívy v kultúrno-etických otázkach.

Predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík upozornil, že 80 až 90 percent obsahu navrhovaných a schválených zmien pochádzalo z dielne KDH. Zdôraznil, že v prípade hodnotových otázok je pre poslancov hnutia dôležitý obsah, nie to, kto je predkladateľom. Ohradil sa zároveň voči tvrdeniu predsedu SaS Branislava Gröhlinga, že KDH hlasovaním spolupracovalo so Smerom a pomohlo prekryť vláde nevydarenú konsolidáciu a prehĺbilo i nedôveru EÚ voči Slovensku. „Ak máme v programe hodnotové veci, vy chcete po nás, aby sme za ne nehlasovali?“ obrátil sa Janckulík na Gröhlinga. Pripomenul, že KDH je pevné v kritike súčasnej vlády a chce ju vymeniť.

Marek Krajčí Čítajte viac Všetko je nakoniec inak. Krajčí zostáva u Matoviča, prijal "ruku odpustenia"

Predsa SaS i jej poslaneckého klubu upozornil, že liberáli vyzývali kolegov, aby sa v rámci opozície kultúrno-etické otázky odsunuli a prioritu mali ekonomické témy. Nerozumie, na čo bola vôbec potrebná prijatá novela ústavy. „Komu a čomu pomôže, prídu k nám investori, budú mať ľudia viac peňazí?“ opýtal sa Gröhling.

SR Bratislava NRSR Schôdza 39. Ústava Novela BAX Čítajte viac Rada KDH víta novelu ústavy, Majerského a Mikloška z klubu nevylúčili
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Ján Richter #Igor Matovič #Progresívne Slovensko #novela Ústavy SR
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"