Fico je hrdý na to, že Smer vylúčia z európskych štruktúr: Z EÚ je vojnová sila

„Je zaujímavé, že namiesto toho, aby sme od týchto udalostí utekali, aby sme hovorili, že stačilo, už nikdy viac, začíname s veľkou ľahkosťou opäť hovoriť v Európe o vojne. Ako keby to nič nebolo. Začínajú sa zhadzovať a organizovať útoky na pamätníky vojakov Červenej armády. Neverím vlastným očiam, neverím vlastným ušiam, čo čítam o Košiciach. Vraj treba ohradiť pamätník vojakov Červenej armády, aby sa ľudia k nemu nemohli dostať a prečítať si nadpis Sláva ruským zbraniam,“ povedal premiér.
Súčasne sa premiér v rámci príhovoru ohradil voči tomu, že mu zakazujú cestovať a pripomínať si koniec druhej svetovej vojny. Ako informoval, po telefonáte s predsedom Strany európskych socialistov sa dozvedel, že jedným z hlavných dôvodov vylúčenia Smeru zo Strany európskych socialistov bola jeho účasť v Moskve a Pekingu na oslavách konca druhej svetovej vojny a jeho stretnutie s ruským a čínskym prezidentom. Za takýchto podmienok je Fico na takéto vylúčenie hrdý. „Som na to hrdý, pretože, ak toto má byť dôvod na útoky a kritiku ľudí, ktorí môžu mať na niektoré veci iný názor, toto je cesta do pekla,“ vyhlásil Fico.Čítajte viac Dostane Smer „kopačky“? Stranu chcú vylúčiť z európskej skupiny. Politológ: Vstúpil do tej istej rieky, premrhal šancu
Predseda vlády bol v roku 2004 presvedčený, že EÚ je projekt, ktorý vie garantovať mier na európskom kontinente. Dnes je však podľa neho EÚ vojnovou silou, nie mierovou. „Priznajme si to, že hovoríme na pôde EÚ viac o vojne než o mieri. Priznajme si, aké obrovské chyby robíme v poslednom období,“ doplnil premiér a zdôraznil, že vojna nie je počítačová hra a nemalo by sa s ňou narábať s ľahkosťou a ako s niečím, čo je normálne. Na záver odporučil EÚ, aby takú istú energiu, ako venuje vojne, venovala snahe vojnu ukončiť. Keby vojnu štáty EÚ nepodporovali, tak by podľa jeho slov mohla vojna už dávno skončiť.