Slovensko a Ukrajina spájajú sily: vzniká nový plán cezhraničnej dopravy. Projekt sa zameriava na dva kľúčové kroky

Výstupy projektu prinesú lepšiu spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou v oblasti mobility a dopravy. Cieľom je zosúladiť dopravné spojenia a spoločne plánovať hraničné priechody pre všetky druhy dopravy. Projekt bude vecne vychádzať z kombinácie strategických dokumentov a výsledkov dopravných prieskumov. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja.
„Projekt sa zameriava na dva kľúčové kroky. Prvým je aktualizácia dopravného modelu východného Slovenska v prihraničných oblastiach. Druhým je vytvorenie dopravného modelu Zakarpatskej oblasti. Obe riešenia budú navzájom prepojené a upravené podľa výsledkov spoločných dopravných prieskumov, ktoré prebehnú na slovenskej aj ukrajinskej strane. Dôležité bude na základe dát zadefinovať optimálny počet a štruktúru hraničných priechodov rozdelených podľa druhov a typu dopravy, či už to bude nákladná, osobná, železničná alebo cestná doprava,“ opísal zámery projektu konateľ IDS Východ Radovan Hužvík.Čítajte viac Ukrajina stavia trate aj vo vojne, Slovensko len opravuje: Pribudol nám priamy vlak, no nové koľaje nepotrebujeme, tvrdí ministerstvo
Výstupy projektu poslúžia samosprávam aj štátnym inštitúciám v oboch krajinách. Budú základom pre aktualizáciu Plánov udržateľnej mobility Košického a Prešovského kraja, ktoré sú východiskom pre čerpanie európskych fondov na dopravné projekty. Zároveň sa stanú podkladom pre plány dopravnej obslužnosti, ktoré určujú, ako má fungovať verejná doprava. To znamená, že výsledky projektu v budúcnosti ovplyvnia aj možnosti cestovania medzi Slovenskom a Ukrajinou od autobusových spojov až po železnicu.
V najbližšom polroku bude projekt zameraný na dokončenie sčítania dopravy, spracovanie a vyhodnotenie údajov a na finalizáciu dopravného modelu Zakarpatskej oblasti. Súčasťou bude aj návrh projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty M-25 BC Solomonovo.Čítajte viac Ruské strely zasiahli americký závod na Zakarpatí, blízko hraníc s Maďarskom a Slovenskom
Projekt Otracon SK-UA, ktorý je financovaný z programu Interreg NEXT HU-SK-RO-UA, predstavuje dôležitý základ na objektívne posudzovanie zámerov pri modernizácii dopravy a vytvorenie koordinovaného a trvalo udržateľného dopravného prostredia medzi Slovenskom a Ukrajinou, najmä v kontexte očakávaného nárastu mobility pri budúcej hospodárskej obnove Ukrajiny.