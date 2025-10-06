Kočner znovu pred súdom: čoskoro by sa mal začať proces v miliónovej kauze Five Star Residence

Obžalobe čelia Marian Kočner, Jana Š., Peter Z. a Viliam G. Podaná bola pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zločin skrátenia dane a poistného, ktoré súviseli s prevodmi nehnuteľností v objekte Five Star Residence. Marian Kočner mal porušením dôležitej povinnosti pri správe cudzieho majetku spôsobiť poškodenej obchodnej spoločnosti škodu vo výške viac ako 1,8 milióna eur a skrátením dane škodu štátnemu rozpočtu SR vo výške viac ako 370-tisíc eur.
Marian Kočner si odpykáva 19-ročný trest väzenia v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza. V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka bol dvakrát neprávoplatne oslobodený, pričom vecou sa na základe odvolania zaoberal Najvyšší súd SR. Ten však v máji zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku. Vec zároveň prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu ŠTS. Marian Kočner je obžalovaný aj v kauzách Donovaly a Báč, ktoré sa týkajú páchania ekonomickej trestnej činnosti.
