Prokuratúra zrušila ďalšie obvinenie čurillovcov

Bývalí operatívci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Dunčko a Róbert Magula boli na konci júna obvinení policajnou inšpekciou, no ich stíhanie bolo aktuálne zastavené. Podľa zistení portálu Aktuality.sk obvinenia zrušil dozorujúci prokurátor.

06.10.2025 11:33
Policajná inšpekcia vzniesla voči Dunčkovi a Magulovi obvinenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a z marenia spravodlivosti.

Hlavným bodom zrušeného obvinenia bolo podozrenie, že mali oklamať sudcu, aby im schválil nasadenie odposluchov a že zavádzali sudcu pri nasadzovaní odposluchov.

Tento stav však už neplatí. Podľa informácií, ktoré zverejnil portál Aktuality.sk, dozorujúci prokurátor obvinenia zrušil ako nezákonné a zároveň vyšetrovateľovi prikázal vo veci znova konať a rozhodnúť.

Aktuality pripomenuli, že ide už o siedme zrušené obvinenie čurillovcov. Väčšinu zrušili dozoroví prokurátori prípadov, v dvoch prípadoch tak na základe paragrafu 363 učinil generálny prokurátor Maroš Žilinka.

