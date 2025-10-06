Prokuratúra zrušila ďalšie obvinenie čurillovcov

Policajná inšpekcia vzniesla voči Dunčkovi a Magulovi obvinenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a z marenia spravodlivosti.
Hlavným bodom zrušeného obvinenia bolo podozrenie, že mali oklamať sudcu, aby im schválil nasadenie odposluchov a že zavádzali sudcu pri nasadzovaní odposluchov.
Tento stav však už neplatí. Podľa informácií, ktoré zverejnil portál Aktuality.sk, dozorujúci prokurátor obvinenia zrušil ako nezákonné a zároveň vyšetrovateľovi prikázal vo veci znova konať a rozhodnúť.Čítajte viac Čurillovci žalujú Fica a Gašpara, žiadajú desaťtisíce eur
Aktuality pripomenuli, že ide už o siedme zrušené obvinenie čurillovcov. Väčšinu zrušili dozoroví prokurátori prípadov, v dvoch prípadoch tak na základe paragrafu 363 učinil generálny prokurátor Maroš Žilinka.