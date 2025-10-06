Desaťnásobne drahší let? Šimkovičová si opäť dopriala nadštandardnú letenku do Barcelony, tvrdí Gröhling. Spustil ostrú kritiku

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) čelí ďalšej ostrej kritike zo strany opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) za nákup leteniek v hodnote presahujúcej bežné ceny. Predseda SaS, Branislav Gröhling, obvinil ministerku, že sa jej "zapáčili výlety za štátne".
Krúpa zo SaS: Dni Ministerstva vnútra budú stáť 600 tisíc eur. Policajti budú mať nižšie platy
Zdroj: ta3
Gröhling vo svojom príspevku poukázal na objednávky zverejnené na stránke Ministerstva kultúry, ktoré podľa neho dokazujú, že ministerka si kúpila letenku do Barcelony v hodnote „830€“. Rovnakú sumu zaplatila aj pre svoju hovorkyňu.
Opozičný politik tvrdí, že bežné letenky do Barcelony je možné nájsť za „50 až 80€“, z čoho vyvodil, že ministerka si kúpila letenku „10 až 15 krát drahšie“.
Pellegrini sa pýta Danka, čo vlastne Šimkovičová v USA robí
Prezident Peter Pellegrini očakáva od lídra strany SNS Andreja Danka vysvetlenie účelu cesty ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). „Danko namiesto toho, aby ma vyzýval na takéto aktivity, nech on najprv teda, keď už tak bráni ministerku kultúry, zodpovie, aký bol účel cesty ministerky kultúry sem, na čo vôbec prišla a čo tu nasledujúce dni ide robiť, keďže v New Yorku a na zasadnutí OSN vôbec nie je (...). Už ma to naozaj prestáva baviť, tieto infantilné ataky a posadnutosť Danka mojou osobou, ja to nemienim už viac tolerovať,“ vyhlásil prezident. Dodal, že Šimkovičovú videl zatiaľ „iba pol dňa“ na festivale slovenskej menšiny v New Jersey. / Zdroj: FB Petra Pellegriniho
Obvinenie prichádza po tom, čo ministerka podľa Gröhlinga „minula 16 000€ za letenky do New Yorku“.
Predseda SaS použil nákupy leteniek na kritiku vládnych opatrení a konsolidácie. Uviedol, že „takto vyzerá tá ich konsolidácia a šetrenie v praxi.“
Zároveň skritizoval prístup vládnych predstaviteľov k verejným financiám s tým, že „Ľudia si majú doma variť džemy a oni sa vyvážajú v prvej triede za naše peniaze.“
