Napadnutý okresný predseda Demokratov sa bude po útoku liečiť do 14 dní. Premiér aj minister vnútra sú podľa Naďa ticho

Ako pripomenul, keď člen Demokratov Peter Laťák povedal svoj názor oblečený v kroji a s valaškou v ruke, tak zvolali bezpečnostnú radu štátu s tým, že sa vyhráža s chladnou zbraňou premiérovi. Naď zdôraznil, že sa Laťák nevyhrážal a už vôbec nie s chladnou zbraňou v ruke. Keď však už tretíkrát niekto zaútočil na členov strany Demokrati, tak sú premiér Robert Fico (Smer), predstavitelia koalície, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) či Slovenská informačná služba ticho.
Naď pripomenul, že útok na Kvasnicu v Považskej Bystrici nebol prvým útokom na Demokratov. Podľa slov Naďa bezdôvodne na člena strany zaútočil poslanec Marián Kéry (Smer) v Zlatých Moravciach a podporovateľ hnutia Republika zaútočil zase na členku Demokratov v Detve.Čítajte viac Poslanec Smeru fyzicky napadol člena Demokratov, tvrdí strana. Kéry to označil za výmysly
„Kvasnicu napadol na mol ožratý podporovateľ strany Smer pri realizovaní petičného práva, ktoré má dané ústavou. Bez akejkoľvek provokácie vybehol z kríkov, opakovane ho udrel do hlavy a spôsobil mu zranenia, ktoré si budú vyžadovať liečenie do 14 dní a zároveň zničil náš stolík, kde zbierame podpisy a hodil ho do potoka,“ opísal Naď incident. Do dnešného dňa sa k incidentom nikto nevyjadril. „Žiadne bezpečnostné rady, žiadne vyjadrenia,“ dodal Naď, ktorý vyzval ministra vnútra a šéfku Policajného zboru, aby útok okamžite odsúdili. „Keď tu niekto šíri nenávisť, tak sú to predstavitelia politickej strany Smer, čo motivujú svojich voličov, aby ju šírili ďalej,“ uzavrel predseda Demokratov.Čítajte viac Okresného šéfa Demokratov na Považí napadol opitý senior, petičný stánok hodil do potoka
K incidentu došlo v sobotu 4. októbra. Útočníkom mal byť starší muž. Ten mal nečakane a bez varovania vybehnúť z kríkov a fyzicky napadnúť okresného predsedu strany. Útočník mu poranil peru a úderom spôsobil silnú bolesť hlavy. Útočník zdemoloval aj petičný stolík a situáciu riešila privolaná hliadka. Útočníka policajti podrobili dychovej skúške na alkohol, v dychu mu namerali 1,71 promile. „Blížime sa k dozbieraniu potrebného počtu podpisov, aby sme mohli odovzdať petičné hárky. Rozumiem, že týmto rastie nervozita koaličných strán a ich sympatizantov, ktorí sa cítia ohrození stratou moci. Násilie a agresia voči našim členom a sympatizantom sú absolútne neprijateľné. Takéto činy sú útokom na demokraciu a naše petičné právo a budú dôsledne riešené,“ uviedol v reakcii predseda Demokratov Jaroslav Naď. Zdôraznil, že ten kto si myslí, že zastrašovaním ich odradí, sa mýli. „Naďalej budeme pokračovať vo svojej práci pokojne, ale nekompromisne,” uzavrel.