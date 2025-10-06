Pravda Správy Domáce Konsolidačný zákon je v rozpore s ústavou, upozorňuje Ondrej Dostál prezidenta

Poslanec Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a predseda Občianskej konzervatívnej strany Ondrej Dostál dnes zaslal prezidentovi Petrovi Pellegrinimu upozornenie na možný nesúlad konsolidačného zákona s Ústavou SR.

Konkrétne ide o ustanovenie, podľa ktorého nebude 15. september ako sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 2026 dňom pracovného pokoja. „Toto ustanovenie je v evidentnom rozpore so Základnou zmluvou medzi SR a Svätou Stolicou, v ktorej sa Slovenská republika zaviazala rešpektovať ako dni pracovného pokoja nedele a viaceré sviatky, vrátane 15. septembra. Základná zmluva so Svätou stolicou je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 odseku 5 ústavy, a teda má prednosť pred zákonmi. Do 31. októbra 2025 je teda toto ustanovenie konsolidačného zákona aj v rozpore s ústavou,“ zdôvodnil Dostál.

Poslanec pripomína, že základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou bola podpísaná 24. novembra 2000 vo Vatikáne a platnosť nadobudla 18. decembra 2000. Zároveň pripúšťa, že vyššie uvedené je nesporné iba do 31. októbra, pretože od 1. novembra nadobudne účinnosť novela ústavy, ktorú už prezident podpísal a ktorá dopĺňa do ústavy nový odsek o tom, že Slovenská republika si zachováva zvrchovanosť predovšetkým vo veciach národnej identity.

„Nemožno jednoznačne určiť, či rozhodovanie o štátnych sviatkoch, iných sviatkoch a dňoch pracovného pokoja nemožno tiež považovať za vec národnej identity, a teda za vec, v ktorej si Slovenská republika zachováva zvrchovanosť,“ povedal Dostál. Je presvedčený, že Národná rada SR by však bez ohľadu na to nemala vedome schvaľovať zákony, ktoré sú v rozpore s našimi medzinárodnými záväzkami. „Poslancov Národnej rady SR som na to upozornil v treťom čítaní,“ dodal. Prezidenta vyzval, aby konsolidačný zákon nepodpísal.

