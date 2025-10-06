Pravda Správy Domáce Kauza Carlton: Palovič žiadal 100-tisíc eur za ovplyvnenie prokurátorov, tvrdí obžaloba. Vypovedal aj Kováčik

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici sa v pondelok začalo hlavné pojednávanie s prokurátorom Bystríkom Palovičom starším, ktorý je obžalovaný zo zločinu prijímania úplatku a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Prokurátor mal od obvinenej osoby žiadať 100-tisíc eur výmenou za to, že zabezpečí rozhodnutie v jej prospech, prípad súvisí s kauzou týkajúcou sa bratislavského hotela Carlton. Bystrík Palovič vinu odmieta.

06.10.2025 15:05
Proces s obžalovaným Bystríkom Palovičom otvoril samosudca ŠTS v pondelok ráno, v úvode pojednávania obe strany odmietli uzavrieť dohodu o vine a treste. Podľa obžaloby mal Bystrík Palovič starší žiadať od Erika M., obžalovaného v kauze Carlton, úplatok vo výške 100-tisíc eur za to, že ako prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I zabezpečí rozhodnutie nadriadeného prokurátora v jeho prospech a zároveň aj sám rozhodne v prospech obvineného a ovplyvní v jeho prospech aj prokurátora konajúceho v inej trestnej veci.

Obžalovaný prokurátor po prednesení obžaloby vinu odmietol. „Podanú obžalobu považujem za nedôvodnú, podanú na podklade nezákonných dôkazov a nezákonne vedeného prípravného konania,“ uviedol obhajca obžalovaného Rastislav Palovič. Dodal tiež, že obžalobu podal neoprávnený prokurátor a nereflektuje na zmenu Trestného zákona.

Pondelňajšie hlavné pojednávanie pokračovalo výsluchom svedkov. Ako prvý vypovedal prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry, ktorý v súvislosti s kauzou Carlton rozhodoval o sťažnostiach obvinených proti vznesenému obvineniu. Svedok vo svojej výpovedi uviedol, že ho pri rozhodovaní o sťažnostiach nikto priamo ani sprostredkovane neovplyvňoval.

Druhým svedkom predvolaným na pondelňajšie hlavné pojednávanie bol bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Ten v úvode výpovede uviedol, že sa s obžalovaným prokurátorom Bystríkom Palovičom pozná a chodili spolu na vysokú školu, no žiadne trestné veci spoločne nepreberali. Erika M., na ktorého ešte počas svojho pôsobenia na Úrade špeciálnej prokuratúry podával obžalobu, vraj osobne nepozná a označil ho za klamára. „Podľa mňa mal záujem a cieľ kriminalizovať všetkých, ktorí vyšetrovali jeho trestnú činnosť, a odvrátiť pozornosť od svojho konania,“ skonštatoval Kováčik.

Po ukončení výpovedí svedkov samosudca ŠTS hlavné pojednávanie prerušil. Proces bude pokračovať 16. októbra výsluchom Erika M.

