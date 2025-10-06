Pravda Správy Domáce Poznáte ho? Polícia vyhlásila pátranie po podozrivom z výbuchu bankomatu v Maduniciach

Poznáte ho? Polícia vyhlásila pátranie po podozrivom z výbuchu bankomatu v Maduniciach

Polícii sa podarilo zistiť totožnosť muža, ktorý je podozrivý zo septembrového výbuchu bankomatu v obci Madunice v okrese Hlohovec. Na základe udeleného súhlasu na zadržanie vyhlásili policajti pátranie po 40-ročnom Liborovi Bučekovi z okresu Galanta. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

06.10.2025 15:30
Foto: Polícia SR
podozrivý výbuch bankomatu, polícia SR pátranie

Polícia prijala 16. septembra nadránom oznámenie o poškodenom bankomate. „Neznámi páchatelia mali pomocou zmesi výbušných plynov poškodiť nielen samotný bankomat, ale aj budovu, v ktorej sa nachádzal. Páchateľom sa podarilo získať aj finančnú hotovosť,“ priblížila.

Vzhľadom na okolnosti, za ktorých k poškodeniu bankomatu prišlo, boli do obce vyžiadaní aj experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu Bratislava. Prípad si prevzal vyšetrovateľ, ktorý začal vo veci trestné stíhanie pre zločin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia a prečin krádeže.

Fotku podozrivého muža polícia zverejnila na sociálnej sieti, verejnosť môže v prípade akýchkoľvek informácií o jeho súčasnom pobyte políciu kontaktovať na bezplatnom telefónnom čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek obvodnom oddelení Policajného zboru.

