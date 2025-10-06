Otočka o 180 stupňov? Kaliňák oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, prvý za Ficovej vlády

Vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer) oznámil, že slovenská vláda pripravuje nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Uviedol to v Kyjeve vo svojom úvodnom prejave na treťom Medzinárodnom fóre obranného priemyslu (DFNC3).
„S veľkou radosťou oznamujem, že spolu s ministrom Šmyhalom (minister obrany Ukrajiny, pozn. red.) sme práve podpísali memorandum o 14. balíku pomoci, ktorý predpokladá poskytnutie inžinierskej a protiminnej pomoci Slovenskom Ukrajine,“ povedal Kaliňák.
Upresnil, že Ukrajina od Slovenska bezodplatne získa niekoľko odminovacích systémov Božena a ďalšie vybavenie, vrátane stavebných strojov a zariadení na lekársku evakuáciu.
Slovenský minister obrany zároveň zdôraznil, že sa dnes nachádza v Kyjeve, aby spolu s ukrajinským kolegom Denysom Šmyhalom určili možné projekty na rozšírenie „našej už dosť všestrannej obrannej spolupráce“.
Podľa Kaliňáka Slovensko od začiatku plnohodnotnej invázie Ruska na Ukrajinu 15-násobne zvýšilo kapacity výroby delostreleckých munícií. „Okrem toho sme trojnásobne zvýšili výrobu systémov nepriamej paľby. Som veľmi šťastný a rád, že tu vidím svojich vážených kolegov z Dánska a že sme práve dokončili spoločný projekt dodávky 16 plne automatických húfnic Zuzana,“ uviedol tiež Kaliňák.
Zároveň vyzdvihol úspechy ukrajinského obranného priemyslu: poznamenal, že schopnosť Ukrajiny vyrábať 40 samohybných del „Bohdana" mesačne je „galaktické číslo". „To, ako sa zlepšuje ukrajinský priemysel, je naozaj pôsobivé," dodal.
Kaliňák tiež informoval, že počas nedávneho stretnutia slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) s prezidentom Ukrajiny Zelenským bola obranná spolupráca určená ako jedna z hlavných tém nadchádzajúcej štvrtej spoločnej medzištátnej rokovacej sesie.
Slovensko poskytlo Ukrajine od začiatku plnohodnotnej invázie Ruska v februári 2022 už 13 balíkov vojenskej pomoci v celkovej hodnote 671 miliónov eur. V novembri 2023 vláda Roberta Fica (Smer) oznámila, že už nebude poskytovať susednej krajine vojenský materiál, ale obmedzí podporu na humanitárnu a nelethalnú. Pred dvoma rokmi vláda tiež zamietla poslať Ukrajine už pripravený 14. balík v hodnote 40,3 milióna eur.