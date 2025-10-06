Oznámenie o zrážke prijali policajti krátko po 20.15 h. „V tejto súvislosti je železničná doprava v smere do Bratislavy zastavená. Presné okolnosti tohto prípadu sú v štádiu vyšetrovania,“ priblížili.Čítajte aj Z Bratislavy do Viedne rýchlejšie: Obnovená trať za 11 miliónov skracuje cestu, cestujúcich čakajú aj ďalšie zlepšenia
Medzi Malackami a Veľkými Levármi došlo k zrážke osoby s vlakom
