Žilinka: Prezidenta počas výkonu jeho funkcie nemožno stíhať

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky z úradnej povinnosti (ex offo) preskúmala zákonnosť postupu a rozhodnutia ministerstva vnútra v dvoch veciach týkajúcich sa financovania volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024, informoval Žilinka.Čítajte viac Prezidentská kampaň bola podvodom na ľuďoch, tvrdia matovičovci
Vo veci možného prekročenia prípustnej sumy nákladov na prezidentskú kampaň kandidátom Petrom Pellegrinim, v ktorej rezort vnútra nezačal administratívne konanie, zistené relevantné skutočnosti odôvodňovali podozrenie zo spáchania správneho deliktu.
„Ministerstvo vnútra v rámci preverenia podozrení v rozpore so zákonom o volebnej kampani nezabezpečilo všetky do úvahy prichádzajúce podklady spojené s výkonom kontroly dodržiavania zákonnosti pri financovaní prezidentskej volebnej kampane,“ uviedol generálny prokurátor s tým, že nič na tom nemení skutočnosť, že ministerstvo nebolo a v súčasnej dobe ani nie je oprávnené začať administratívne konanie, avšak z iného dôvodu, ako tak postupoval rezort vnútra.Čítajte viac O statusoch Šutaja Eštoka v kampani pred prezidentskými voľbami rozhodne správny súd
Tým dôvodom je podľa šéfa generálnej prokuratúry tzv. privilégium nestíhateľnosti prezidenta Slovenskej republiky za správne delikty, ktoré má svoj ústavnoprávny základ v článku 107 Ústavy Slovenskej republiky. „Táto procesná imunita prezidenta Slovenskej republiky znamená, že počas výkonu funkcie prezidenta ho nie je možné stíhať ani za správny delikt podľa zákona o volebnej kampani, ktorého by sa dopustil pred ujatím sa výkonu funkcie prezidenta Slovenskej republiky. Bude to možné až po zániku výkonu tejto ústavnej funkcie,“ objasnil Žilinka.
Generálny prokurátor ďalej informoval, že vo veci právoplatného uloženia pokuty kandidátovi na prezidenta Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu vo výške 10 000 eur za spáchanie správneho deliktu podľa zákona o volebnej kampani, spočívajúceho v prijatí finančných prostriedkov na osobitný účet kandidáta po zákonnej lehote, zo strany ministerstva vnútra došlo k porušeniu zákona.
Porušenie zákona spočívalo v tom, že ministerstvo vnútra napriek ústavnému zákazu počas výkonu funkcie prezidenta Slovenskej republiky tohto stíhať za správny delikt (procesnoprávna exempcia), začalo konanie o správnom delikte a následne vydalo rozhodnutie o pokute zo dňa 19.03.2025. „Osoba vykonávajúca funkciu prezidenta Slovenskej republiky sa pritom vlastným prejavom vôle imunity nemôže vzdať. Proti tomuto rozhodnutiu MV SR bol podaný protest prokurátora s návrhom napadnuté rozhodnutie zrušiť v celom rozsahu ako nezákonné,“ uzavrel Žilinka.