Chorobnosť stúpa, zatvorili aj niektoré školy a škôlky, nemocnice zakázali návštevy

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 718 osôb, čo predstavuje 3,9 percenta zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 138), otitídy (425) a pneumónie (155). Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení vydali zákaz návštev na Internom oddelení vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Vo Fakultnej nemocnici Nitra platí od 30. septembra zákaz návštev na všetkých oddeleniach a klinikách.
Lekári nahlásili aj 4 872 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia, čo predstavuje 11,1 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom tak chorobnosť vzrástla o 24,7 percenta, najvyššia bola v Nitrianskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. Rovnako ako pri ARO, aj chrípka a chrípke podobné ochorenia najčastejšie trápili deti do päť rokov.
Výchovno-vzdelávací proces prerušilo desať škôl. Išlo o päť materských škôl (po jednej materskej škole vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho, Banskobystrického a Košického kraja) a štyri základné školy (po dve ZŠ v Bratislavskom a v Prešovskom kraji) a jedna stredná škola v Žilinskom kraji. Prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI v 40. kalendárnom týždni hlásený nebol.
Vyskytlo sa aj 277 nových prípadov Covid-19, najviac v Žilinskom kraji a najmenej v Bratislavskom kraji. Do Epidemiologického informačného systému bolo od začiatku roka 2025 do 6. októbra nahlásených spolu 1 505 prípadov Covid-19.Čítajte viac Covid sa šíri Európou, nákaza sa vracia s novými variantmi. Slovensko ešte len čaká na účinnejšie vakcíny