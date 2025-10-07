Pravda Správy Domáce Chorobnosť stúpa, zatvorili aj niektoré školy a škôlky, nemocnice zakázali návštevy

Chorobnosť stúpa, zatvorili aj niektoré školy a škôlky, nemocnice zakázali návštevy

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 40. kalendárnom týždni stúpla o 9,6 percenta, hlásených bolo 43 742 prípadov. Ako informoval Úrad verejného zdravotníctva, najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji, pričom najviac chorých bolo medzi deťmi do päť rokov veku.

07.10.2025 13:00
debata

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 718 osôb, čo predstavuje 3,9 percenta zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 138), otitídy (425) a pneumónie (155). Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení vydali zákaz návštev na Internom oddelení vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Vo Fakultnej nemocnici Nitra platí od 30. septembra zákaz návštev na všetkých oddeleniach a klinikách.

Lekári nahlásili aj 4 872 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia, čo predstavuje 11,1 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom tak chorobnosť vzrástla o 24,7 percenta, najvyššia bola v Nitrianskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. Rovnako ako pri ARO, aj chrípka a chrípke podobné ochorenia najčastejšie trápili deti do päť rokov.

Výchovno-vzdelávací proces prerušilo desať škôl. Išlo o päť materských škôl (po jednej materskej škole vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho, Banskobystrického a Košického kraja) a štyri základné školy (po dve ZŠ v Bratislavskom a v Prešovskom kraji) a jedna stredná škola v Žilinskom kraji. Prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI v 40. kalendárnom týždni hlásený nebol.

Vyskytlo sa aj 277 nových prípadov Covid-19, najviac v Žilinskom kraji a najmenej v Bratislavskom kraji. Do Epidemiologického informačného systému bolo od začiatku roka 2025 do 6. októbra nahlásených spolu 1 505 prípadov Covid-19.

testovanie Covid 19 Šamorín Čítajte viac Covid sa šíri Európou, nákaza sa vracia s novými variantmi. Slovensko ešte len čaká na účinnejšie vakcíny
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #škôlky #školy #nemocnice #Návštevy #chorobnosť
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"