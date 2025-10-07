Pravda Správy Domáce Exminister Ján Budaj sa bráni. Podal sťažnosť voči obvineniu za škodu 570-tisíc eur na Generálnu prokuratúru

Exminister Ján Budaj sa bráni. Podal sťažnosť voči obvineniu za škodu 570-tisíc eur na Generálnu prokuratúru

Generálna prokuratúra SR sa zaoberá sťažnosťou, ktorú podal exminister životného prostredia Ján Budaj voči svojmu obvineniu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.

07.10.2025 13:55
„Generálna prokuratúra SR preskúmava zákonné predpoklady pre konanie a rozhodovanie o danej sťažnosti podanej obvineným,“ povedala Tökölyová.

Polícia obvinila bývalého šéfa envirorezortu za pokračujúci zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR. Dôjsť malo k škode na štátnom rozpočte v celkovej výške takmer 570-tisíc eur.

Exminister Ján Budaj v reakcii na obvinenie deklaroval, že čestne hájil verejný záujem. Verí preto, že sa trestné konanie ukáže ako nedôvodné. Zároveň podal sťažnosť voči svojmu obvineniu. Tá bola spolu s vyšetrovacím spisom predložená dozorujúcemu prokurátorovi na rozhodnutie.

