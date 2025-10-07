Exminister Ján Budaj sa bráni. Podal sťažnosť voči obvineniu za škodu 570-tisíc eur na Generálnu prokuratúru

„Generálna prokuratúra SR preskúmava zákonné predpoklady pre konanie a rozhodovanie o danej sťažnosti podanej obvineným,“ povedala Tökölyová.
Polícia obvinila bývalého šéfa envirorezortu za pokračujúci zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR. Dôjsť malo k škode na štátnom rozpočte v celkovej výške takmer 570-tisíc eur.Čítajte viac Prokuratúra zrušila obvinenie Jánovi Budajovi, bolo podané nezákonne
Exminister Ján Budaj v reakcii na obvinenie deklaroval, že čestne hájil verejný záujem. Verí preto, že sa trestné konanie ukáže ako nedôvodné. Zároveň podal sťažnosť voči svojmu obvineniu. Tá bola spolu s vyšetrovacím spisom predložená dozorujúcemu prokurátorovi na rozhodnutie.Čítajte viac Nezaplatené faktúry a škody za 600-tisíc eur. Prečo obvinili exministra Budaja a čo vieme o trestnom oznámení?