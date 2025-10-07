Pravda Správy Domáce „Siedma sila na oblohe“. Slovenské nebo posilnili ďalší americkí dravci. Nové F-16 sú doma

Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) hlásia príchod dvoch nových stíhačiek, ktoré majú posilniť ochranu slovenského vzdušného priestoru. Na vojenskom letisku v Kuchyni 7. októbra úspešne pristáli ďalšie dve stíhačky F-16 Block 70.

07.10.2025 14:30
slovenské stíhačky F-16, lietadlá, Ozbrojené...
Na vojenskom letisku v Kuchyni pristáli 7. októbra 2025 ďalšie dve stíhačky F-16 Block 70 – jeden jednomiestny a jeden dvojmiestny model, tzv. ‘spárka’.
O príchode informovali Ozbrojené sily SR, ktoré udalosť na sociálnej sieti označili ako „SIEDMA SILA NA OBLOHE“.

Na vojenskej základni Kuchyňa pristáli ďalšie dve stíhačky F-16
Video
Archívne video z apríla 2025.

Najnovšia dodávka zahŕňa jeden jednomiestny model a jeden dvojmiestny model, ktorý je v príspevku spomínaný ako „tzv. ‘spárka’“.

Ďalšie stíhačky F-16 prileteli na Slovensko.

Týmto prírastkom má Slovensko už sedem zo štrnástich moderných stíhačiek z celkového kontraktu. Nové lietadlá v najbližšom období prejdú „administratívno-technickým preberaním“ a následne sa zaradia do výcviku pilotov.

Slovensko uzavrelo kontrakt na dodávku celkovo 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby ešte koncom roka 2018, pripomínajú OS SR.

