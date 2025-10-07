„Siedma sila na oblohe“. Slovenské nebo posilnili ďalší americkí dravci. Nové F-16 sú doma

O príchode informovali Ozbrojené sily SR, ktoré udalosť na sociálnej sieti označili ako „SIEDMA SILA NA OBLOHE“.
Najnovšia dodávka zahŕňa jeden jednomiestny model a jeden dvojmiestny model, ktorý je v príspevku spomínaný ako „tzv. ‘spárka’“.
Týmto prírastkom má Slovensko už sedem zo štrnástich moderných stíhačiek z celkového kontraktu. Nové lietadlá v najbližšom období prejdú „administratívno-technickým preberaním“ a následne sa zaradia do výcviku pilotov.
Slovensko uzavrelo kontrakt na dodávku celkovo 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby ešte koncom roka 2018, pripomínajú OS SR.