SaS navrhuje, aby i sluchovo postihnutí mohli mať zbrojný preukaz typu E a F

Opozičná strana SaS chce presadiť, aby zbrojný preukaz typu E a F (šport a zberateľstvo) mohli získať aj osoby so sluchovým postihnutím. Vyplýva to z novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov za SaS.

07.10.2025 14:57
„Cieľom návrhu zákona je odstránenie neprimeranej a neopodstatnenej diskriminácie osôb so sluchovým postihnutím, ktorá im v súčasnosti bráni v prístupe k športovým a zberateľským aktivitám,“ skonštatovali predkladatelia.

Sú presvedčení, že pre bezpečné vykonávanie streleckých aktivít v skupinách E a F nie je sluch rozhodujúcim faktorom. Ich návrhom chcú preto zabezpečiť, aby žiadateľ, ktorý je inak plne spôsobilý, nebol diskvalifikovaný len pre sluchové postihnutie. „Všetky ostatné zdravotné kontraindikácie, najmä zraková ostrosť, motorika a psychická spôsobilosť, zostávajú v plnej platnosti,“ dodali.

