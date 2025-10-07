Štvorica poslancov navštívila v Kyjeve miesta ruských úderov, boli „dojatí“

Súčasťou delegácie je okrem Ferenčáka aj podpredseda eurovýboru Michal Stuška (Smer-SD), podpredsedníčka Beáta Jurík (PS) a Ján Hargaš (PS), vyplýva z webovej stránky NR SR, podľa ktorej zahraničná cesta poslancov trvá od 5. do 8. októbra.
Na úvod návštevy si slovenskí poslanci spolu s ukrajinskými kolegami položením žltých ruží pri Pamätnej stene Chrámu sv. Michala v Kyjeve pripomenuli vojakov, ktorí padli vo vojne Ruska proti Ukrajine.
Následne sa stretli s prvým podpredsedom ukrajinského parlamentu – Najvyššej rady – Olexandrom Kornienkom, členmi výborov ukrajinského parlamentu, ako aj zástupcami ukrajinsko-slovenskej medziparlamentnej skupiny priateľstva.
„Hovorili sme veľa o vojne, o spoločných hrozbách, o tom, ako sú výzvy, ktorým čelí Ukrajina, výzvami pre celý európsky kontinent. Spoliehame sa na Slovensko, že pochopí tieto výzvy a aktívnejšie sa zapojí do podpory Ukrajiny,“ vyhlásila predsedníčka výboru Najvyššej rady pre integráciu Ukrajiny do EÚ Ivanna Klympušová-Cincadzeová, ktorá delegáciu NR SR na Ukrajinu pozvala.
Poslanci podľa tlačovej správy uistili, že Slovensko má vzhľadom na svoje skúsenosti záujem o spoluprácu na úrovni EÚ, ako aj o pomoc Ukrajine v procese jej európskej integrácie. Jednou z diskutovaných tém boli aj spoločné projekty, na ktorých by sa mohlo Slovensko podieľať.
„Tento skutočný medziparlamentný dialóg je veľmi dôležitý pre nadviazanie našich vzťahov,“ uviedla Klympušová-Cincadzeová, ktorá cestu koaličných i opozičných poslancov označila za dôležitý krok k oživeniu vzťahov so SR.Čítajte viac Spravodlivosť si ich našla roky po besnení i tisíce kilometrov od Ukrajiny. V Chabarovsku boli zabití ruskí vojaci
Delegácia spolu s ukrajinskými kolegami navštívila aj miesta, kde došlo k útokom ruských rakiet a dronov v Kyjeve, a podporila odhodlanie Ukrajiny brániť svoju územnú celistvosť a obnoviť ju v medzinárodne uznávaných hraniciach.
„Boli veľmi dojatí tým, čo všetko videli, že je tu v troskách, a ľudskými príbehmi, ktoré počuli. Veríme, že tí, ktorí sem prišli po prvýkrát, budú nachádzať ďalšie argumenty pre spoločnosť u seba doma, že tu ide o spoločnú vojnu a prečo musíme Rusko prinútiť k mieru, namiesto toho, aby sme ho presviedčali, aby sa zapojilo do nejakého dialógu,“ dodala Klympušová-Cincadzeová.