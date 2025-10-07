Pravda Správy Domáce Kaliňák obhajuje 14. balík pre Ukrajinu. Priblížil, čo zrejme bude obsahovať 15.

Kaliňák obhajuje 14. balík pre Ukrajinu. Priblížil, čo zrejme bude obsahovať 15.

Dodávka materiálu pre Ukrajinu v rámci 14. balíka vojenskej pomoci je „humanitárna záležitosť“. Slovensko krajine nebude dodávať zbrane. Ukrajina zároveň ponúkla svoje technológie na detekciu dronov pre projekt protidronovej bariéry. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister obrany Robert Kaliňák (Smer), ktorý v pondelok (6. 10.) navštívil Kyjev.

07.10.2025 15:45
debata (4)
Robert Kaliňák v Kyjeve
Video

„Sme verní tomu, čo vždy hovoríme. Povedali sme jasne, že my už darovať zbrane a podobné veci na Ukrajinu nebudeme, ale že budeme pokračovať len v nesmrtiacej a teda v humanitárnej pomoci jednotlivým štátom a to aj držíme,“ uviedol Kaliňák.

Minister obrany tiež kritizoval opozíciu a médiá. Vyčíta im, že o vláde hovoria, že v otázke vojny na Ukrajine otočila. „Hovoríme jedno a to isté. Hovorili sme to pred voľbami, hovorili sme to po voľbách a hovoríme to teraz. Vždy sa sústredíme na tých, ktorí najviac trpia, tým, ktorým treba pomôcť, a sme za to, aby každé takéto konflikty mali svoje mierové riešenia,“ zdôraznil.

Odmínovací systém: čo Rusi po sebe nechali, Božena odstráni
Video
Odmínovacie zariadenie Božena v akcii. Slováci sa naň môžu vyzbierať pre Ukrajinu v rámci kampane Darček pre Putina. Video: WAY Industries

Kaliňák priblížil, že časť 14. balíka pomoci je už pripravená. Do úvahy pripadá i príprava 15. balíka. Jeho súčasťou by malo byť to, čo pomôže bežným občanom Ukrajiny. Šéf rezortu obrany spomenul v tejto súvislosti napríklad energetickú infraštruktúru. Existuje aj možnosť poslať na Ukrajinu ďalšie odmínovacie komplety Božena.

Ukrajina podľa Kaliňáka ponúkla pre projekt protidronovej bariéry na východnej hranici Európskej únie svoje detekčné technológie. Ich cena má byť oproti iným riešeniam nižšia. „Dá sa za relatívne malé a nenápadné peniaze urobiť veľmi dobrý detekčný systém. My na oplátku do toho systému chceme zapojiť naše výrobky, ktoré máme na Slovensku,“ uviedol minister a doplnil, že by mohlo ísť napríklad o strednorážové kanóny slovenskej výroby. Rozhodnutie o reakcii na ukrajinskú ponuku podľa ministra však zatiaľ nepadlo.

Minister obrany Robert Kaliňák. Čítajte viac Otočka o 180 stupňov? Kaliňák oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, prvý za Ficovej vlády

Kaliňák v prejave na medzinárodnom fóre obranného priemyslu v Kyjeve v pondelok oznámil, že Slovensko pripravuje nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktorý Kyjevu poskytne ženijnú pomoc a pomoc v oblasti odmínovania. Slovenská republika podľa ukrajinského ministerstva obrany poskytne Kyjevu päť kusov odmínovacieho zariadenia Božena a ďalšiu vojenskú i nevojenskú techniku.

Kyjev po ruskom útoku 28. septembra 2025 Čítajte viac Štvorica poslancov navštívila v Kyjeve miesta ruských úderov, boli „dojatí“
Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Robert Kaliňák #Ukrajina #vojna na Ukrajine #Denys Šmyhaľ #vojenská pomoc Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"