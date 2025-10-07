Putin oklamal Trumpa a ukázal ho ako slabého. Vojna sa pre neho stáva „osobnou záležitosťou“

„Trump je frustrovaný. Putin mu sľúbil, že bude rokovať a stretne sa so Zelenským. Urobil to, keď bol Trump s európskymi lídrami v Bielom dome. Zavolal Putinovi, ktorý v tej chvíli s návrhom súhlasil. Putin ho však oklamal a teraz je Trump podráždený,“ povedal Volker.
Niekoľko krajín ponúklo, že by mohli hostiť stretnutie Zelenského a Putina, pričom prisľúbili, že šéfa Kremľa nezatknú napriek zatykaču, ktorý naňho v marci 2023 vydal Medzinárodný trestný súd za únosy ukrajinských detí. Odvtedy Moskva opakovane odmieta možnosť osobného stretnutia s ukrajinským prezidentom – či už za účasti, alebo bez účasti amerického lídra.
„Urobil z Trumpa človeka, ktorý vyzeral slabý — a Trump nerád vyzerá slabý — takže je to teraz pre neho osobná záležitosť,“ konštatoval. Volker tiež verí, že otvorenie diskusie o raketách dlhého doletu opätovne „zapojí“ Putina a „donúti ho uzavrieť dohodu, čo Putin momentálne nerobí.“Čítajte viac Merkelová poslúžila Putinovi. Výrokmi o Rusku dobieha Trumpa
Dodal, že Trump tým, že spája biznis s politikou, je zároveň motivovaný aj snahou predať rakety dlhého doletu. „Trump je obchodník, ide mu len o peniaze – a ak niekto zaplatí, prečo by ho to malo trápiť.. Ak sa ruská invázia na Ukrajinu skončí, Trumpovou prioritou bude zrušiť sankcie voči Rusku a zarobiť na tom,“ povedal Volker.Čítajte viac Jasné posolstvo z Kremľa: Neostáva nám nič iné, len pokračovať vo vojne. Ide o budúcnosť Ruska