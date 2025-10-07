Čo dodáme do vojny? Slovensko posiela na Ukrajinu Boženy a stroje, ktoré použilo pri slintačke a krívačke

Hoci sa najskôr špekulovalo o návšteve rodiny, Kaliňák odcestoval na Ukrajinu v nedeľu večer na Medzinárodné fórum obranného priemyslu. Ohlásené memorandum o 14. balíku, ktoré podpísal s ukrajinským náprotivkom Denysom Šmyhaľom, bolo prekvapením, keďže štvrtá vláda Roberta Fica (Smer) sa od nástupu k moci netajila tým, že nášho Ruskom napadnutého suseda odmieta podporovať tak, ako to robili jej predchodcovia. Bratislava za minulých vlád darovala Kyjevu od invázie vo februári 2022 trinásť balíkov vojenskej pomoci v hodnote viac ako 670 miliónov eur.Čítajte viac Otočka o 180 stupňov? Kaliňák oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, prvý za Ficovej vlády
Štrnásty paket ohlásili ministri obrany presne mesiac od spoločného rokovania Fica a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Užhorode. Cez víkend, keď už bolo známe, že sa Kaliňák chystá do Kyjeva, Fico komentoval jeho cestu ako súčasť príprav na bilaterálne rokovanie vlád.
„Povedali sme si, že niektorí ministri sa ešte pred rokovaním tejto vlády musia bilaterálne stretnúť. Ja vnímam návštevu pána podpredsedu vlády ako súčasť prípravy vlády, ktorá bude zasadať 17. októbra v Michalovciach. Nič iné, nič zvláštne,“ vyjadril sa premiér.
Vojenskú pomoc odmietajú
Vojna na Ukrajine trvá už 1 322 dní. Posledný balík za vyše 40 miliónov eur, ktorý bol na stole, Ficov kabinet stopol v novembri 2023. Ešte predtým, hneď po nástupe k moci, premiér informoval šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, že nová slovenská vláda nebude vojensky podporovať Ukrajinu a zameria sa len na humanitárnu pomoc. Svoje stanovisko opakoval aj tento rok v marci po stretnutí Zelenského s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
„SR nepodporí Ukrajinu ani finančne, ani vojensky, aby mohla pokračovať vo vojne. Ak tak urobia iní, budeme to rešpektovať,“ uviedol vtedy premiér. K dohode Kaliňáka a Šmyhaľa došlo len pár dní po tom, ako Fico vyhlásil, že cieľom našej zahraničnej politiky nie je porážka Ruskej federácie.
Kaliňák sa stal vôbec prvým predstaviteľom vlády, ktorý za posledné dva roky navštívil Kyjev. Slovenský prezident Peter Pellegrini, ale aj premiér čelia kritike, že patria k európskym lídrom, ktorí od vypuknutia vojny ukrajinskú metropolu nenavštívili. Netreba zabudnúť dodať, že Fico sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý nariadil útok, za posledný rok až trikrát, z toho dvakrát v Moskve.
Reputáciu Slovenska aspoň čiastočne napravuje parlamentná delegácia výboru pre európske záležitosti, ktorú vedie poslanec Hlasu Ján Ferenčák. Okrem neho sú jej členmi dvaja poslanci Progresívneho Slovenska Beáta Jurík a Ján Hargaš a zákonodarca Smeru Michal Stuška.
Nesmrtiaca pomoc
Prvé správy o vojenskej pomoci priniesli v pondelok podvečer ukrajinské médiá s tým, že ide o odmínovacie zariadenia a ďalšiu vojenskú a nevojenskú techniku. Slovenská strana do utorka obsah nekomentovala.
Kaliňák až na tlačovke po návrate z Kyjeva upozornil, že vláda schválila „nesmrtiacu pomoc“ ešte pred minuloročnými Vianocami. Viackrát pritom zdôraznil, že ide o humanitárnu pomoc. V návrhu sa však uvádza, že Slovensko dodá Ukrajine položky v mesiacoch december 2024 až máj 2025 vzhľadom na technický stav a servis materiálu. To sa však evidentne nenaplnilo.
Na margo slovensko-ukrajinských vzťahov povedal, že aj Kyjev by sa mal zamyslieť nad tým, ako zjednodušiť život Slovákom, ktorí sa na pomoc skladajú, vo forme hľadania alternatív v prípade dodávok plynu a ropy. „Je to tiež otázka, ktorú som nastolil v rámci rokovania,“ pokračoval.
Z čoho balík pozostáva
Poskytnutá pomoc podľa Kaliňáka na postoji vlády nič nemení, pretože aj v programovom vyhlásení sa zaviazala k pomoci tým, ktorí vojnou trpia. „Aj v tomto prípade išlo o odmínovacie zariadenia, ktoré majú šancu opäť dať do života územia, ktoré predtým boli zamínované. Sú tam zdravotnícke pomôcky, ako nosidlá, sú tam naše známe slovenské UDS, ktoré pomáhajú odstraňovať sutiny,“ vymenoval minister.
Ako vyplýva zo schváleného materiálu, podpora pozostáva z piatich kusov odmínovacích kompletov Božena, desiatich univerzálnych dokončovacích strojov, teda takzvaných UDS, dvoch prostriedkov na diaľkovú detekciu toxických chemických látok FALCON 4G a dvoch súprav náhradných dielcov detektoru. Na zozname je aj desať cisternových prepravníkov, rovnaký počet cisternových prívesov a 20 skladacích nosidiel.
Celková hodnota balíka je 7,5 milióna eur, je to cena za darovaný materiál a náklady na jeho repasovanie. Časť pomoci je podľa ministra už pripravená a časť už bola pripravená, no Slovensko ju medzičasom použilo. Spresnil, že v prípade UDS ide o staršie kusy techniky. „Priznám sa, museli sme po nich siahnuť v čase najväčšej krízy slintačky a krívačky, takže sme ich museli dať znova do dobrého stavu,“ ozrejmil. Opravy ešte podľa jeho slov potrvajú. Odmínovacie zariadenia a nosidlá sú však podľa neho pripravené na darovanie.
Bývalý minister obrany Martin Sklenár uviedol, že ak by išlo o materiál „zo skladu“, mohol by byť lacnejší, ako keby ho vláda nakupovala za trhové ceny. „Závisí to od celkového počtu a vybavenia, aj od toho, odkiaľ pomoc pôjde. Nie je mi úplne jasné, či to darujeme zo skladu, čo vláda tvrdila, že robiť nebude, alebo je to nový materiál, ktorý obstará slovenská vláda a odovzdá ho Ukrajine. Tým by Kaliňák urobil to isté, za čo teraz polícia vyšetruje Jaroslava Naďa,“ poukázal.
Prekvapujúci obrat
Exminister Sklenár považuje avizovanú pomoc za zaujímavý obrat vzhľadom na doterajšie vyhlásenia Kaliňáka a Ficovej vlády a tiež na prijaté uznesenie, ktorým zrušili balíky pomoci. „Je to prekvapujúci krok, pretože nejde o komerčný vzťah ako doteraz, keď slovenské firmy vyrábajú muníciu, a dodávajú ju na Ukrajinu, ale toto je darovanie zo strany slovenskej vlády na podporu Ukrajiny,“ uviedol pre Pravdu.
Sklenár hovorí, že rozhodne ide o vojenskú pomoc, aj keď Fico vyhlasoval, že týmto spôsobom susedom pomáhať nebude. „To, čo sa minister obrany snaží komunikovať, je, že ide o nesmrtiacu pomoc, čo do veľkej miery je pravda. Nie je to vojenský materiál, ktorý by strieľal,“ vysvetlil. Aj odmínovacie zariadenia sa však podľa neho dajú využiť tak na odmínovanie území pre civilistov, ako aj na odmínovanie častí, ktoré bude Ukrajina využívať pre protiútoky voči ruským jednotkám.
„Je to nesmrtiaca pomoc, ale rozhodne pomáha nielen ochraňovať životy civilistov, ale aj pomáha Ukrajincom brániť sa agresii Ruskej federácie na svojom území aj aktívne, nielen likvidáciou munície na poli,“ podotkol exminister.
Najviac zamínované časti sú tie, ktoré Rusko obsadilo a ktoré Ukrajina postupne oslobodzovala. „Pamätáme si správy z frontu, kde Ukrajinci museli veľmi pomaly a dôsledne prekonávať ruské zábrany, nie všade sa to podarilo. Ak sa nemýlim, tak Ukrajina je momentálne najzamínovanejšia krajina na svete. Ide o obrovské územia predovšetkým popri frontovej línii, kde sa dotýkajú obidve armády, a o územia, kde prebiehal vojenský konflikt,“ poukázal Sklenár.
Zamínované plochy sú podľa exministra nielen tie, kde Rusi cielene uložili míny, aby spôsobili škody. Ide aj o územia, na ktoré dopadali bomby, ktoré nemuseli vybuchnúť a je ich potrebné pyrotechnicky zlikvidovať. Takisto môže ísť o časti, kde sa použila klastrová munícia (kazetová, pozn. red.). „Nejde teda len o protipechotné míny, ale aj nevybuchnutú muníciu,“ spresnil.
Kaliňák: Húfnice sú dokončené
Vicepremiér ešte v Kyjeve hovoril aj o tom, že Slovensko od začiatku invázie 15-násobne zvýšilo kapacity výroby delostreleckej munície. „Okrem toho sme trojnásobne zvýšili výrobu systémov nepriamej paľby. Som veľmi šťastný a rád, že tu vidím svojich vážených kolegov z Dánska a že sme práve dokončili spoločný projekt dodávky 16 plne automatických húfnic Zuzana,“ vyhlásil.
Húfnice, ktoré boli súčasťou kontraktu s Dánskom, Nórskom a Nemeckom z roku 2022, musí Slovensko odovzdať do konca kalendárneho roka. Ďalšie kontrakty zo stretnutí v Kyjeve podľa ministra nevzišli. „Biznis kontakty s Ukrajinou príliš nerobím, nie je to moja úloha,“ povedal a odkázal na obranné podniky.
Na margo húfnic Zuzana 2 Sklenár uviedol, že „Ukrajincom pomôže každá hlaveň, ktorá dokáže strieľať 155-milimetrovú muníciu“. Po dronoch ide podľa jeho slov o druhú najdôležitejšiu spôsobilosť na bojisku. „Zo správ, ktoré dostávame, si ale nie som istý, čo znamená, že je dokončených tých 16 húfnic. Ak to tak naozaj je, a už aj tie zostávajúce budú odovzdané Ukrajine, tak je to dobré, pretože je to dobré aj pre spoluprácu s Dánskom, Nemeckom, Nórskom, ktoré húfnice zaplatili,“ vysvetlil.
Výhodou slovenských húfnic z dielne Konštrukty – Defence je podľa Sklenára ich schopnosť presúvať sa veľmi rýchlo a presne strieľať na cieľ. Ukrajinci ich podľa neho práve preto využívali najmä v situáciách, keď bolo treba rýchlo prísť, vystrieľať náboje z vozidla, zbaliť sa a odísť.
„V charaktere boja, ktorý vidíme, kde schopnosť utajiť pohyb je takmer nemožná, sa rýchle manévrovanie stáva o to dôležitejším, pretože hneď, ako sa začne rozkladať jednotka, letia k nej drony. Prísť niekam, zastaviť, vystrieľať a rýchlo odísť je niečo, čo Zuzana 2 veľmi dobre dokáže. Ukrajinci tam dokonca „stlačili časy“ na úplné minimum. Znamenalo by to, že Zuzana 2 bude mať opäť šancu byť v skupine svetovo najlepších húfnic, ktoré na Ukrajine bojujú, azda jej to prinesie aj komerčné možnosti v budúcnosti,“ vyzdvihol.Čítajte viac Čím Slovensko chráni nebo? Ochranu pred dronmi máme, podľa Kaliňáka je problémová. Armáda hovorí iné
Dronový múr
Možnosť spolupráce v oblasti obrany sa však črtá. Slovensko podľa Kaliňáka dostalo od Ukrajiny ponuku v rámci takzvanej dronovej steny, teda systému obrany zameranej proti bezpilotným lietadlám, ktorú vníma z pohľadu „cena – výkon“ ako dobrý návrh. „Dá sa za relatívne malé a nenápadné peniaze urobiť veľmi dobrý detekčný systém,“ vyzdvihol. Na odplatu by sme podľa neho dokázali ponúknuť vlastné strednorážové kanóny domácej produkcie. „Môže to byť zaujímavá kombinácia našej technológie plus radarových prvkov,“ pokračoval.
So Šmyhaľom tiež podľa Kaliňáka diskutovali o energetických zariadeniach v súvislosti s obrovskými výpadkami generátorov a transformátorov. Šéf slovenskej obrany tým naznačil možný obsah avizovaného 15. balíčka, o ktorom v pondelok hovoril ukrajinský minister. „To je to, s čím chceme pokračovať,“ vyhlásil.
Sklenár predpokladá, že aj pri 15. balíku bude snahou vlády naďalej vytvárať dojem, že je určený na nesmrtiaci účel a na ochranu civilného obyvateľstva. „Čo samo osebe je v poriadku, ale predpokladám, že Ukrajina bude mať požiadavky aj na iné systémy a Slovensko by jej ich mohlo dodávať,“ dodal exminister.