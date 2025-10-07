Pravda Správy Domáce Zomrela emeritná sudkyňa Ústavného súdu Ľudmila Gajdošíková

Vo veku 72 rokov zomrela Ľudmila Gajdošíková, emeritná sudkyňa Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorá na ňom pôsobila počas dvoch funkčných období, konkrétne v rokoch 2000 až 2019.

„Za sudkyňu ústavného súdu bola vymenovaná dvakrát, a to 22. januára 2000 a opakovane 16. februára 2007," informovala hovorkyňa ústavného súdu Martina Ferencová. Ako priblížila, Gajdošíková sa narodila v roku 1953, vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, následne pracovala na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky.

V rámci rezortu práce prešla viacerými funkciami, od referentky až po námestníčku ministra. „V období marec 1994 – december 1994 bola štátnou tajomníčkou ministerstva. Zaoberala sa predovšetkým legislatívou, vypracúvaním návrhov právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia a rovnako aj rozhodovacou činnosťou," uviedla Ferencová.

Gajdošíková od februára 1995 pracovala v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied ako zástupkyňa riaditeľa ústavu. Venovala sa sociálnym právam, najmä právu sociálneho zabezpečenia, a tiež teoretickým otázkam tvorby práva a právnej ochrany rodiny. „Od augusta 1999 bola riaditeľkou legislatívneho odboru v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Od roku 1990 bola s menšími prestávkami členkou Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a jej dvoch stálych pracovných komisií (pre právo správne, pracovné a právo sociálneho zabezpečenia). Následne bola členkou legislatívnej komisie SAV a členkou redakčnej rady časopisu Právny obzor," doplnila hovorkyňa ÚS SR.

Gajdošíková sa venovala aj publikačnej činnosti. Bola spoluautorkou niekoľkých monografií a publikácií spracovaných kolektívom autorov, na konte mala aj autorstvo štúdií a článkov v zahraničných časopisoch a zborníkoch, napríklad v Nemecku, Poľsku, Litve či Moldavsku. Zároveň bola aj autorkou desiatok článkov zameraných na legislatívu a sociálne práva, spolupracovala aj na tvorbe vysokoškolských učebných textov či vzorov právnych podaní.

„Ako sudkyňa ústavného súdu sa zodpovedne a obetavo venovala rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Svoje odborné znalosti a bohaté skúsenosti implementovala v rozhodovacej praxi senátov i pléna ústavného súdu. Kolegovia sudcovia i zamestnanci kancelárie budú na ňu spomínať ako na pracovitého, dôsledného a zodpovedného človeka, erudovanú odborníčku, ktorá významnou mierou prispela k ochrane základných ľudských práv a slobôd, ale aj ako na láskyplnú kolegyňu, ktorá prispela ku kreovaniu dobrých medziľudských vzťahov," uzavrela Ferencová.

