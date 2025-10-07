Zomrela emeritná sudkyňa Ústavného súdu Ľudmila Gajdošíková

„Za sudkyňu ústavného súdu bola vymenovaná dvakrát, a to 22. januára 2000 a opakovane 16. februára 2007," informovala hovorkyňa ústavného súdu Martina Ferencová. Ako priblížila, Gajdošíková sa narodila v roku 1953, vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, následne pracovala na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky.
V rámci rezortu práce prešla viacerými funkciami, od referentky až po námestníčku ministra. „V období marec 1994 – december 1994 bola štátnou tajomníčkou ministerstva. Zaoberala sa predovšetkým legislatívou, vypracúvaním návrhov právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia a rovnako aj rozhodovacou činnosťou," uviedla Ferencová.
Gajdošíková od februára 1995 pracovala v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied ako zástupkyňa riaditeľa ústavu. Venovala sa sociálnym právam, najmä právu sociálneho zabezpečenia, a tiež teoretickým otázkam tvorby práva a právnej ochrany rodiny. „Od augusta 1999 bola riaditeľkou legislatívneho odboru v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Od roku 1990 bola s menšími prestávkami členkou Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a jej dvoch stálych pracovných komisií (pre právo správne, pracovné a právo sociálneho zabezpečenia). Následne bola členkou legislatívnej komisie SAV a členkou redakčnej rady časopisu Právny obzor," doplnila hovorkyňa ÚS SR.
Gajdošíková sa venovala aj publikačnej činnosti. Bola spoluautorkou niekoľkých monografií a publikácií spracovaných kolektívom autorov, na konte mala aj autorstvo štúdií a článkov v zahraničných časopisoch a zborníkoch, napríklad v Nemecku, Poľsku, Litve či Moldavsku. Zároveň bola aj autorkou desiatok článkov zameraných na legislatívu a sociálne práva, spolupracovala aj na tvorbe vysokoškolských učebných textov či vzorov právnych podaní.
„Ako sudkyňa ústavného súdu sa zodpovedne a obetavo venovala rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Svoje odborné znalosti a bohaté skúsenosti implementovala v rozhodovacej praxi senátov i pléna ústavného súdu. Kolegovia sudcovia i zamestnanci kancelárie budú na ňu spomínať ako na pracovitého, dôsledného a zodpovedného človeka, erudovanú odborníčku, ktorá významnou mierou prispela k ochrane základných ľudských práv a slobôd, ale aj ako na láskyplnú kolegyňu, ktorá prispela ku kreovaniu dobrých medziľudských vzťahov," uzavrela Ferencová.