Pravda Správy Domáce Andrea Letanovská končí v predsedníctve Demokratov. Zostáva radovou členkou

Andrea Letanovská končí v predsedníctve Demokratov. Zostáva radovou členkou

Andrea Letanovská končí v predsedníctve mimoparlamentnej strany Demokrati. Ide o jej rozhodnutie. Odôvodnila ho tým, že sa chce naplno vrátiť k medicíne a akademickej práci. Naďalej však zostáva členkou strany. TASR o tom informovala hovorkyňa Demokratov Martina Kakaščíková.

07.10.2025 19:50
andrea letanovská Foto: ,
Andrea Letanovská počas volebnej noci v centrále strany Demokrati v Bratislave 30. septembra 2023.
debata (1)

„Ďakujem Demokratom za priestor, podporu a chuť meniť Slovensko. Venovala som tejto misii všetko čas, energiu aj odhodlanie robiť politiku čestne a v prospech občanov,“ skonštatovala Letanovská. Jej prácu vyzdvihol líder strany Jaroslav Naď. „Vážime si jej prácu aj to, že zostáva aktívnou členkou,“ okomentoval.

Letanovská bola volebnou líderkou strany v posledných voľbách do Národnej rady (NR) SR. Bola vtedy na prvom mieste kandidátnej listiny. Vtedajší šéf strany a expremiér Eduard Heger bol až druhý.

jaroslav naď Čítajte viac Napadnutý okresný predseda Demokratov sa bude po útoku liečiť do 14 dní. Premiér aj minister vnútra sú podľa Naďa ticho
Exministra Jaroslava Naďa chcela zadržať polícia (archívne video)
Video
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Andrea Letanovská #strana Demokrati
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"