NCZI: Na očkovanie proti COVID-19 sa od septembra zaregistrovalo 23.287 osôb

Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa od septembra do utorka (7. 10.) zaregistrovalo 23.287 osôb. Najvyšší počet zaregistrovaných osôb je vo vekových kategóriách 61 až 70 rokov. Naopak, najnižší je u seniorov vo veku 91 až 100 rokov, uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alena Krčová.

„Najvyšší počet evidujeme v Bratislavskom kraji – viac ako 10.000 osôb, naopak, najmenší v Prešovskom kraji, necelých 1500 osôb,“ doplnila hovorkyňa.

Od septembra sa v 16 nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku spustilo očkovanie novými vakcínami Comirnaty LP.8.1, ktoré sú upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant ochorenia COVID-19. Záujemcom, ktorí sú registrovaní v „čakárni“ NCZI, budú prideľované termíny podľa dostupných kapacít. Na očkovanie novou vakcínou sa ďalší záujemcovia môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára na webe centra.

