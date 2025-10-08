NCZI: Na očkovanie proti COVID-19 sa od septembra zaregistrovalo 23.287 osôb

„Najvyšší počet evidujeme v Bratislavskom kraji – viac ako 10.000 osôb, naopak, najmenší v Prešovskom kraji, necelých 1500 osôb,“ doplnila hovorkyňa.Čítajte viac Covid sa šíri Európou, nákaza sa vracia s novými variantmi. Slovensko ešte len čaká na účinnejšie vakcíny
Od septembra sa v 16 nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku spustilo očkovanie novými vakcínami Comirnaty LP.8.1, ktoré sú upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant ochorenia COVID-19. Záujemcom, ktorí sú registrovaní v „čakárni“ NCZI, budú prideľované termíny podľa dostupných kapacít. Na očkovanie novou vakcínou sa ďalší záujemcovia môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára na webe centra.