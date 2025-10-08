Pravda Správy Domáce Bukovský nešíril dezinformácie, tvrdí Google a obnovil mu kanál na Youtube

Po štyroch rokoch získava Igor Bukovský späť svoj YouTube kanál, informoval o tom v tlačovej správe. Pôvodne ho blokovali s vysvetlením, že šíri zdravotnícke dezinformácie. Teraz uviedli, že obsah skontrolovali a žiadne pravidlá neporušuje.

08.10.2025 10:20
Bukovský je známy výživový poradca, ktorý sa v posledných rokoch preslávil kontroverznými názormi na liečbu niektorých chorôb. Teraz informoval, že spoločnosť Google mu mailom zo dňa 8. septembra 2025 oficiálne oznámila, že jeho obsah neporušuje jej komunitné pravidlá a následne kompletne obnovila YouTube kanál „Dr. Igor Bukovský – AKV“ so všetkými viac ako 400 pôvodnými videami a takmer 150 000 odberateľmi.

Spoločnosť Google, ktorá vlastní YouTube, pôvodne konštatovala, že Bukovský „porušuje pravidlá proti nepravdivým zdravotným informáciám“. Teraz zmenila názor, upozornil web Pluska.

Bukovský: Nie som konšpirátor, kladiem skeptické otázky
Zmena pravdepodobne súvisí s vlaňajšími voľbami prezidenta v USA. Pôvodne sa americký Google prispôsoboval politike prezidenta Joea Bidena, ktorého administratíva bojovala proti zdravotníckym hoaxom. Súčasná administratíva vedená Donaldom Trumpom zdravotnícke hoaxy skôr podporuje.

Jakub Hložník Čítajte viac Primár Hložník: Ak lekári šíria dezinformácie, musíme sa ozvať

Dietológ Igor Bukovský je vyštudovaný lekár. Lekársku prax však aktívne nevykonáva a nemá spravenú ani žiadnu atestáciu. Počas pandémie koronavírusu zľahčoval ochorenie a kritizoval opatrenia. Dokonca tvrdil, že pokiaľ sa žena dala zaočkovať proti covid-19 v prvom trimestri tehotenstva, až 82 % tehotenstiev sa končilo potratom. Za toto tvrdenie sa neskôr ospravedlnil. Kým to však urobil, tieto nepravdivé informácie obleteli dezinformačné weby, pre ktorých sa stal Bukovský hviezdou.

