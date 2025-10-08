Pravda Správy Domáce Drucker: To, že niektoré vysoké školy dali voľno na 17. novembra, nie je gesto proti vláde

To, že viacero vysokých škôl dalo študentom mimoriadne voľno na 17. novembra, nevníma minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas) ako gesto proti rozhodnutiu vlády.

08.10.2025 11:20
Drucker o voľne na 17. novembra
„Je to gesto, ktorým si chcú uctiť Deň študentstva,“ povedal Drucker pred stredajším rokovaním kabinetu.

Upozornil, že aj tie školy, kam žiaci či študenti prídu, si v rámci aktivít a vyučovania pripomenú 17. november. Drucker pripomenul, že zrušenie dňa pracovného pokoja na 17. novembra si vyžiadala konsolidácia. „Jednou z možností v tomto prípade je zredukovať počet dní pracovného voľna. Nezrušili sme sviatok, ktorý je dôležitý a ktorý si je potrebné pripomínať,“ zdôraznil.

Zrušenie dňa pracovného pokoja, ktoré sa týka aj 17. novembra, je súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok, ktorý Národná rada SR schválila 24. septembra.

