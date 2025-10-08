Cintula sa na súde rozplakal: Pred útokom som dlhodobo psychicky trpel, som mimoriadne senzitívny človek

Siedme pojednávanie s atentátnikom sa začalo v stredu (8. 10.) krátko po deviatej hodine. Krátko nato ako ho eskorta priviedla do súdnej siene a z rúk mu dala dole putá sudca oznámil, že budú pokračovať záverečné reči. Minulý týždeň viac ako hodinu rozprávala prokurátorka, teraz sa ako prvý ujal slova zástupca poškodeného David Lindtner.
„Podľa názoru poškodeného bolo jednoznačne dokázané, že skutok, ktorý spáchal obžalovaný, sa stal. Spornou zostala právna kvalifikácia skutku. Prokuratúra trvá na obzvlášť závažnom zločine teroristického útoku a s tým sa stotožňuje aj poškodený,“ uviedol Lindtner.
„Je irelevantné, či obžalovaný chcel, alebo nechcel premiéra zabiť. Použil strelnú zbraň, kedy sa vždy jedná minimálne o poškodenie zdravia človeka. Útok preukázateľne spáchal so špeciálnym úmyslom – poškodiť ústavné zriadenie štátu, donútiť vládu, aby konala – poskytla pomoc Ukrajine či počúvala diktát Európskej únie,“ konštatoval. Podčiarkol, že Cintula chcel tiež zastrašiť obyvateľstvo, lebo takýto následok to môže vyvolať.
„Je nepochybné, že obžalovaný je priaznivcom opozičného spektra, išlo o politicky motivovaný útok,“ pokračoval Lindtner s tým, že predsedu vlády chcel atentátnik odstrániť z politického života. Vzápätí zdôraznil, že napriek tvrdeniu Cintulu ako premiéra nemal úmysel zabiť, išiel do toho, podľa jeho vlastných slov, s tým rizikom. Spomenul aj slová jeho manželky, ktorej povedal, že k Ficovi cíti nevraživosť a prekáža mu aj postoj k Maďarsku a Viktorovi Orbánovi.
Žiadajú spravodlivý trest
Lindtner na záver položil rečnícku otázku. „Aké iné konanie by bolo činom teroristického útoku, ak by nešlo o cieľ dosiahnutia zmeny politickej mapy a siahnutie na život predsedu vlády?“ Cintula podľa neho preukázal aroganciu a neúctu k najvyššej hodnote, ktorou je život človek. „Otázkou zostáva, či to pochopíme aspoň my ako spoločnosť. Minimálne časť z nej sa z toho nepoučila a naďalej ľudí polarizuje,“ uzavrel.
Nasledovala záverečná reč obhajcu. „Skutok, ktorý je predmetom obžaloby, sa stať nemal. Pre obžalovaného sa domáham jedine spravodlivosti bez akýchkoľvek predsudkov,“ prehovoril Namir Alyasry. „Som toho názoru, že nejde o zločin teroristického útoku. Obžalovaný sa v žiadnom zo svojich príspevkov na sociálnych sieťach či pri rozhovoroch s manželkou a synom nevyjadroval, že by chcel dosiahnuť štátny prevrat. Nad možným pádom vlády sa začal zamýšľať až potom, ako ho na to naviedol nasadený agent,“ povedal obhajca. „V čase skutku obžalovaný nepomýšľal na pád vlády,“ tvrdí.
Advokát pokračoval, že verbálne útoky či inklinovanie k názorom opozície z neho ešte nerobia teroristu. Použil tiež prirovnanie, že aj útok na starostu obce by musel byť označený za teroristický útok, lebo by išlo o ohrozenie fungovania samosprávy – no nie je to tak. „Obžalovaný nechcel poškodeného zabiť, ale zraniť,“ zopakoval. „Z vykonaného dokazovania vyplýva, že napriek vysokému veku je obžalovaný dosiaľ bezúhonnou osobou. Vypovedal, že streľbou do oblasti nôh chcel poškodeného len zraniť,“ prízvukoval obhajca.
„Bolo zistené, že tesne pred streľbou musel svoju ruku preniesť nad kovovú zábranu, pričom hlavňou prechádzal krátko smerujúc aj na hlavu a hruď poškodeného. Až následne ruku sklonil a padol výstrel. Ak by chcel, z krátkej vzdialenosti by poškodeného usmrtil,“ zhodnotil.
„Trestného činu sa dopustil a musí čeliť spravodlivému trestu. Poukazujem však na to, že v dôsledku útoku poškodený nezomrel. Obžalovaný sa ku skutku priznáva,“ podotkol. Pokračoval úvahou o poľahčujúcich okolnostiach, pričom jednou z nich je, že doteraz viedol bezúhonný život. „Navrhujem právnu kvalifikáciu zločin útoku na verejného činiteľa s tým, aby obžalovanému súd uložil spravodlivý trest odňatia slobody,“ dodal Alyasry.
Pocítil pokrytectvo režimu
Cintula začal svoju záverečnú reč básňou od Milana Rúfusa. Potom spomenul svojich obetavých rodičov, ktorí ho vychovávali k láske k blížnemu. Pokračoval svojím životopisom od svojho narodenia. „Na srdci mám toho veľa, preto to budem čítať,“ poznamenal.
Vzápätí začal detailne opisovať svoje detstvo, mladosť a ranú dospelosť. Spomenul pritom smrť svojho brata v mladom veku. Nasledovali slová o odmietnutí absolvovania základnej vojenskej služby, lebo je pacifista. Už ako dvadsaťročný vraj pocítil pokrytectvo režimu, s ktorým mal už vtedy mierne konflikty. Zrejme tým chcel poukázať na to, že už od mladých čias je rebelom.
Pracoval ako baník a od začiatku mal problém s vedením. „Nechcel som byť súčasťou mašinérie. Hádal som sa, podával sťažnosti na nadriadených, no nič podstatné sa nezmenilo,“ povedal. V roku 1979 napísal na nástenku odkaz kritizujúci pracovné pomery, za ktorý ho hneď brali na zodpovednosť. „Organizoval som medzi baníkmi podpisovú akciu o tom, aby aj predsedovia fárali. Prišli ľudia z kriminálky a pýtali sa, či mám niečo proti strane. Založili mi spis a začali ma sledovať,“ konštatoval. Napriek tomu písal kritické články, hádal sa a podával podnety na nadriadených.
Predseda senátu jeho záverečnú reč prerušil, lebo zjavne vybočuje z predmetu hlavného pojednávania. „Vy ste obžalovaný za útok z dňa 15. mája 2024, preto sa venujte predmetu konania – skutku obžaloby a nie vášmu životu a práci v bani v Handlovej,“ upozornil ho.Čítajte viac Prokurátorka trvá na trestnom čine teroristického útoku, pre Cintulu navrhuje doživotie
„Považujem za potrebné opísať svoj život, aby bolo zjavné, prečo som konal tak, ako som konal,“ reagoval Cintula. „Skúste sa v tom teda posunúť trochu rýchlejšie,“ odvetil sudca.
„Keď som odtiaľ odchádzal (z handlovských baní), vydýchli si, lebo išiel preč burič,“ pokračoval. „Bol som pre nich nepohodlný a nebezpečný,“ mieni. Potom sa zamestnal ako kamenár, zároveň v tomto odbore učil žiakov. „V zasadačke ROH si odo mňa odsadali, no moji kolegovia a študenti si ma začali vážiť. V Leviciach sa o mne hovorilo ako o kamenárskej legende,“ tvrdí.
Následne spomenul prenasledovanie ľuďmi od ŠTB. Už vtedy vraj burcoval mladých vyjsť do ulíc. „Zobrali ma na výsluch a o pár dní som dostal výpoveď za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Za socializmu som bol nezamestnaný,“ pokračoval. Napokon ho vraj museli zobrať späť no stal obeťou šikany.
Obžalovaný sa rozplakal
„Pred útokom som dlhodobo psychicky trpel. Zožierali ma stovky neprávostí, ktoré sa denne okolo nás dejú. Trpel som ako desaťtisíce ľudí. Môj zdravotný stav sa zhoršoval. História pozná mnoho príkladov ľudí, ktorí sa museli postaviť proti systému,“ dostal sa konečne Cintula do nedávnej minulosti. „Keby som nezatriasol stromom, ani lístok by sa nepohol,“ poukázal na svoj skutok s tým, že ak by nič neurobil, bola by to naivita. Básňami by vraj nič nezmenil.
Opäť spomenul Rúfusa, ktorého so slzami v očiach a roztraseným hlasom nazval literárnym bohom. Obžalovaný sa rozplakal. Nato sudca povedal, že urobí prestávku a nech sa upokojí. Po pár sekundách a slovách, že má ešte dvadsať strán Cintula predsedu senátu uistil, že „môžeme ísť ďalej.
Citlivo vraj vnímal, keď premiér označil ľudí z kultúry za duchovných bezdomovcov. „Ak vzdelaný a mocný človek škodí kultúre, treba ho zastaviť,“ uviedol. Je presvedčený, že to, čo sa deje na Slovensku, je kultúrny masaker. „Aké obranné prostriedky ponúka demokracia? Slušnosť, nekonečnú biblickú dobrotu? Drieť až do vyčerpania a potom zomrieť, zhrbený prácou tak ako ja,“ poľutoval sa obžalovaný.
„Som mimoriadne senzitívny človek. Výstrel bol výkrikom nesúhlasu, varovaním. Prekonanie strachu je prvým krokom nedovoliť konať štátu ako mafia. Štát, ktorý nie je schopný čeliť mafiánskym štruktúram, stáva sa ich súčasťou,“ pokračoval. „Spoločnosť polarizujú politici, oni stavajú múry. Ľudia sú systematicky manipulovaní a klamaní,“ konštatoval.
Cintula čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe. Hrozí mu doživotný trest odňatia slobody. Fica postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej minulý rok 15. mája. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Neskôr došlo k zmene právnej kvalifikácie na zločin teroristického útoku.