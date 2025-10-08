Žilinka podal správnu žalobu pre nevyhovenie infožiadosti rezortom vnútra

Podanie správnej žaloby avizoval Žilinka koncom septembra. Ako dôvod uviedol to, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) nevyhovel jeho protestu z júla. Ten sa týkal rozhodnutia ministerstva vnútra čiastočne nevyhovieť infožiadosti o zoznam pasažierov letu vládneho špeciálu do Nemecka z júna minulého roka. Uviedol, že verejnosť má právo na informácie, či sú verejné prostriedky využívané zákonne a účelne. Navrhoval, aby bolo rozhodnutie o nesprístupnení informácií zrušené a aby bolo v rozkladovom konaní rozhodnuté v súlade so zákonom.Čítajte viac Kto bol na palube? Žilinka žaluje Šutaja Eštoka pre let politikov na futbal
Ministerstvo vnútra na avizovanú správnu žalobu reagovalo, že rešpektuje právo generálneho prokurátora a vyčká na rozhodnutie vo veci správnej žaloby.Čítajte viac Kryl Šutaj Eštok prezidenta? Žilinka z vlastnej iniciatívy preskúma postup vnútra pri Pellegriniho kampani
Opozičné politické strany v júni 2024 kritizovali koaličných politikov za let vládnym špeciálom do Nemecka na futbalový zápas slovenskej reprezentácie na európskom šampionáte. Ministerstvo vnútra vtedy reagovalo, že návšteva zápasu sa uskutočnila na základe oficiálneho pozvania Slovenského futbalového zväzu i Únie európskych futbalových zväzov pre zástupcov vlády a parlamentu. Rezort vyhlásil, že nešlo o voľnočasovú aktivitu ústavných činiteľov.