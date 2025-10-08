Kamenický dokončil rozpočet a posiela ho na vládu. Na energopomoc sa poskladajú ministerstvá

„Chcem poďakovať pánovi prezidentovi (Petrovi Pellegrinimu) za to, že povedal, že podpíše konsolidačný balík, čiže to je dohodnuté,“ uviedol Kamenický s tým, že tento balík opatrení je spolu s dohodnutými úsporami jednotlivých ministerstiev zapracovaný aj do návrhu rozpočtu.
„Dnes sa nachádzame na úrovni 5 %, čo je o 1,5 percenta menej, ako to bolo v roku 2024, keď sme to preberali. Na budúci rok ideme ešte skoro o 1 percento dole na úroveň 4,1 % deficitu, čiže plníme to, čo sme sľúbili. Musíme ako zodpovední hospodári napraviť to, čo nám tu nechala bývalá vláda,“ zdôraznil minister.
Dane a odvody
Hlavné zdroje príjmov tvoria daňové výnosy v sume 29,3 miliardy eur, z čoho DPH prináša 11,6 miliardy, spotrebné dane 3 miliardy a daň z príjmov fyzických a právnických osôb spolu takmer 11,2 miliardy eur. Sociálne odvody predstavujú ďalších 23,7 miliardy eur, čo je druhý najväčší zdroj rozpočtu.
Avizoval, že bližšie sa k rozpočtu vyjadrí po piatkovom rokovaní vlády. Čo sa týka úspor na strane samospráv, ktoré kritizujú predstavitelia obcí a miest, nevidí ich podľa vlastných slov tak tragicky. „Stále si myslím, že samosprávy sú na tom oveľa lepšie ako samotný štát, ktorý zdedil hrozné verejné financie po bývalej vláde," konštatoval Kamenický.
28 miliárd na dávky
Na výdavkovej strane dominujú sociálne transfery, teda dôchodky, dávky a príspevky, v objeme 28,3 miliardy eur, teda viac ako 40 % všetkých výdavkov. Na mzdy a odmeny vo verejnej správe pôjde 16 miliárd eur, na úrokové náklady 2,42 miliardy eur a na medzispotrebu, teda bežnú prevádzku úradov, 8,8 miliardy eur.
Energopomoc má budúci rok vyjsť na 420 miliónov eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) podľa ministra momentálne pripravuje sumarizáciu nevyčerpaných eurofondov v jednotlivých rezortoch. „Na základe toho ešte budeme mať jedno krátke rokovanie, kde zainteresovaných zavoláme a na základe tohto rokovania by sme potom chceli v rámci rozpočtu dodať tabuľku, kde sa bude hovoriť o tom, koľko ktoré ministerstvo zo svojho rozpočtu dá na energopomoc, čiže toto bude vyriešené,“ priblížil Kamenický.
Vo vládnej koalícií je podľa neho na rozpočte zhoda a neočakáva, že by bol problém s jeho schvaľovaním. „Dôležité je pre mňa jedno, že máme zatiaľ zhodu. Nie je dôvod robiť akékoľvek dramatické kroky. Ja si myslím, že na tomto rozpočte je určite postavená vláda,“ doplnil minister financií.Čítajte viac ZMOS odmieta návrh štátneho rozpočtu: mestám a obciam hrozí prepad o 290 miliónov eur
Vláda počíta s pokračovaním konsolidácie verejných financií, pričom kľúčovú úlohu majú úspory vo výdavkoch. Podľa rozpočtových dokumentov štát plánuje znižovať náklady ministerstiev a úradov, obmedziť nákupy tovarov a služieb, zmraziť platy vo verejnej správe, s výnimkou školstva a zdravotníctva, a zlučovať úrady. Tieto opatrenia by mali priniesť úsporu 535 miliónov eur, pričom na konsolidácii sa majú podieľať aj samosprávy, ktoré majú ušetriť spolu 130 miliónov eur.
V zdravotníctve sa plánujú úspory najmä v oblasti liekov a nemocničnej starostlivosti v hodnote 232 miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva chce dosiahnuť efektívnejšie nakladanie so zdrojmi, napríklad prostredníctvom revízií úhrad liekov a posilnenia jednodňovej starostlivosti.
RRZ: Bez dodatočnej konsolidácie bude deficit aj v roku 2027 prevyšovať 5 % HDP
Pokiaľ sa neuskutoční dodatočná konsolidácia, aj v roku 2027, po troch konsolidačných balíčkoch a pri historicky najvyšších príjmoch verejnej správy v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP), by deficit verejných financií zostal na úrovni vyše 5 % HDP. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v úvodnom stanovisku k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028, ktorý predkladá Ministerstvo financií (MF) SR na štvrtkové (9. 10.) rokovanie tripartity.
Poukázala na to, že v návrhu bol vládou stanovený nezmenený rozpočtový cieľ na nasledujúci rok vo výške 4,1 % HDP. Hrubý dlh by mal podľa materiálu vzrásť na 62,8 % HDP a stúpať aj v ďalších rokoch. Prijaté opatrenia, vrátane posledného konsolidačného balíčka, tak nevedú k stabilizácii dlhu do konca volebného obdobia.
„Dlh podľa predstaveného fiškálneho rámca bude naďalej rásť z úrovne 61,5 % HDP v roku 2025 na 65,7 % HDP na konci volebného obdobia. Z tohto vyplýva, že vláda týmto návrhom rozpočtu ani dodatočne neplní platnú sankciu dlhovej brzdy, ktorá predpokladá predloženie návrhu opatrení zabezpečujúcich zníženie dlhu,“ konštatovala RRZ.
Pre fiškálnu radu je kľúčová udržateľnosť konsolidácie, teda trvalé efekty prijatých opatrení. „Predpokladáme, že cieľ 4,1 % deficitu v roku 2026 bude zahŕňať aj opatrenia, ktoré zatiaľ nie sú detailne známe, napríklad využitie eurofondov na kompenzáciu energetických dotácií či iné dočasné úspory. RRZ bude preto v najbližších dňoch analyzovať predložený rozpočet, do akej miery ide o skutočnú, trvalú konsolidáciu,“ zhodnotila s tým, že na základe tejto analýzy poskytne detailnejšie stanovisko.
Zamestnávatelia požiadali o presun zasadnutia tripartity k rozpočtu
Zamestnávatelia z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov a Asociácie priemyselných zväzov a dopravy požiadali ministra práce a zároveň predsedu Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR Erika Tomáša (Hlas-SD) o presun plánovaného mimoriadneho zasadnutia tripartity. To by sa podľa nich malo uskutočniť až na budúci týždeň, aby sa mali čas oboznámiť s návrhom štátneho rozpočtu.
„Sme toho názoru, že rozpočet verejnej správy na roky 2026 až 2028 je tak rozsiahly, dôležitý a celospoločensky závažný materiál, že trváme na jeho predložení a oboznámení sa s ním v dostatočnom časovom predstihu pred samotným plenárnym zasadnutím HSR,“ uviedli zamestnávatelia.
Dôvodom žiadosti je nedodržanie lehôt na predloženie kľúčového materiálu – návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 – 2028. Napriek ústnym prísľubom, že materiál bude doručený najneskôr 7. októbra, sa tak podľa zamestnávateľov dodnes nestalo. Tým došlo k porušeniu rokovacieho poriadku HSR SR, ktorý stanovuje, že materiály majú byť predložené najneskôr tri dni pred zasadnutím.
„Bez dostatočného časového priestoru na jeho naštudovanie nie je možné viesť vecnú a konštruktívnu diskusiu,“ skonštatoval podpredseda HSR za stranu zamestnávateľov Rastislav Machunka.
Sociálni partneri potvrdili svoj záujem rokovať o rozpočte v plnej vážnosti a sú pripravení na dialóg. Zasadnutie sa však podľa nich musí uskutočniť v súlade s pravidlami, ktoré zabezpečujú transparentnosť a férový prístup všetkých strán. Sociálni partneri preto žiadajú, aby bolo mimoriadne zasadnutie HSR SR presunuté na neskorší termín, ideálne v priebehu budúceho týždňa, a to tak, aby všetci členovia rady mali reálnu možnosť sa s materiálom oboznámiť a zaujať stanovisko.