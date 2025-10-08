Pellegrini sa stretol s Ficom a Kamenickým: Konsolidačný balíček sa rozhodol podpísať

Hlava štátu v oficiálnom stanovisku zdôraznila, že ide o nevyhnutný, no náročný krok, ktorý si vyžiada úsilie nielen od vlády, ale aj od celej spoločnosti. „Konsolidačný balíček je výzvou pre vládu a celú spoločnosť ako prekonať zložité a ťažké obdobie spojené s ozdravením verejných financií. Dlh, ktorý vytvorili predchádzajúce vlády, nebude ľahké dostať pod kontrolu a vyžiada si veľa úsilia,“ uviedol prezident Peter Pellegrini.Čítajte viac Slovensko na gréckej ceste do pekla? Atény ukázali, ako padnúť na dno a vstať z popola
Zároveň vyjadril presvedčenie, že vláda napriek úsporným opatreniam neustúpi od svojho sociálneho programu. „Verím, že vláda nerezignuje na svoj sociálny program a bude ho naďalej aj napĺňať," dodal. Po stretnutí s predsedom vlády a ministrom financií prezident oznámil, že zákon podpíše, keďže považuje jeho prijatie za kľúčové pre návrat Slovenska „na zdravú ekonomickú cestu".
Predseda vlády Robert Fico po stretnutí s prezidentom uviedol, že sú pripravení v piatok schváliť návrh rozpočtu a predložiť ho na rokovanie parlamentu.