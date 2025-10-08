Pravda Správy Domáce Pellegrini sa stretol s Ficom a Kamenickým: Konsolidačný balíček sa rozhodol podpísať

Pellegrini sa stretol s Ficom a Kamenickým: Konsolidačný balíček sa rozhodol podpísať

Prezident Peter Pellegrini sa rozhodol podpísať konsolidačný balíček, ktorý má ozdraviť verejné financie a postupne znížiť deficit štátneho rozpočtu. Ide o jeden z kľúčových krokov vlády smerom k stabilizácii hospodárenia štátu. Balíček má priniesť úspory na výdavkoch štátu, zvýšiť efektivitu verejných služieb a zároveň upraviť daňovo-odvodové zaťaženie tak, aby sa do rozpočtu dostalo viac peňazí. Vláda si od neho sľubuje, že pomôže znížiť deficit verejných financií pod hranicu 5 % HDP a v nasledujúcich rokoch postupne dostať Slovensko späť pod dlhovú brzdu.

08.10.2025 15:05
Hlava štátu v oficiálnom stanovisku zdôraznila, že ide o nevyhnutný, no náročný krok, ktorý si vyžiada úsilie nielen od vlády, ale aj od celej spoločnosti. „Konsolidačný balíček je výzvou pre vládu a celú spoločnosť ako prekonať zložité a ťažké obdobie spojené s ozdravením verejných financií. Dlh, ktorý vytvorili predchádzajúce vlády, nebude ľahké dostať pod kontrolu a vyžiada si veľa úsilia,“ uviedol prezident Peter Pellegrini.

Zároveň vyjadril presvedčenie, že vláda napriek úsporným opatreniam neustúpi od svojho sociálneho programu. „Verím, že vláda nerezignuje na svoj sociálny program a bude ho naďalej aj napĺňať,“ dodal. Po stretnutí s predsedom vlády a ministrom financií prezident oznámil, že zákon podpíše, keďže považuje jeho prijatie za kľúčové pre návrat Slovenska „na zdravú ekonomickú cestu“.

Predseda vlády Robert Fico po stretnutí s prezidentom uviedol, že sú pripravení v piatok schváliť návrh rozpočtu a predložiť ho na rokovanie parlamentu.

