Nemocniciam Penty niekto hrozí bombovým útokom, dnes prišla na rad Galanta

„Takéto navzájom podobné skutky predstavujú vážne verejné ohrozenie a vnímame ich ako cielený útok na našu spoločnosť. Z tohto dôvodu podávame trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a zároveň apelujeme na silové zložky štátu, aby túto sériu útokov dôkladne prešetrili,“ uviedol hovorca Penta Hospitals Tomáš Kráľ. Zároveň ocenil prácu polície, ktorá dnes v Galante konala rýchlo a profesionálne.Čítajte viac Nie je pravda, že štátne nemocnice sú v strate preto, že dostávajú málo peňazí, bráni sa Penta
Hrozby bombou prichádzajú prostredníctvom webového formulára. Každá z nich podľa Kráľa ohrozuje pacientov aj zamestnancov nemocníc a narúša pokojné a dôstojné prostredie, ktoré je základom kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Zároveň si vyžaduje preloženie desiatok plánovaných výkonov, operácií a hospitalizácií, čo má priamy dopad na pacientov čakajúcich na liečbu. Nemocnice navyše čelia priamym ekonomickým stratám, ktoré dosahujú desiatky tisíc eur za jediný deň výpadku.Čítajte viac Penta navrhuje zmenu financovania nemocníc, upozorňuje na neefektivitu
„S obavami sledujeme čoraz častejšie verejné očierňovanie práce regionálnych nemocníc, ktoré môže podnecovať podobné nebezpečné incidenty. Hrubé útoky na zdravotníkov a prevádzkovateľov regionálnych nemocníc, ako aj bulvarizácia vážnych tém v zdravotníctve, znevažujú úsilie tisícok zdravotníkov v teréne a podkopávajú dôveru verejnosti v zdravotný systém ako celok,“ dodal hovorca Tomáš Kráľ.