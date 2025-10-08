Pravda Správy Domáce Nemocniciam Penty niekto hrozí bombovým útokom, dnes prišla na rad Galanta

Nemocniciam Penty niekto hrozí bombovým útokom, dnes prišla na rad Galanta

Sieť regionálnych nemocníc Penta Hospitals sa za posledných 16 dní stala už tretíkrát terčom vyhrážok bombovým útokom. Po nemocniciach v Košiciach a Michalovciach bol dnes bombový útok nahlásený aj v galantskej nemocnici. Ani v tomto prípade sa prítomnosť bomby v nemocničných priestoroch nepotvrdila.

08.10.2025 16:23
debata

„Takéto navzájom podobné skutky predstavujú vážne verejné ohrozenie a vnímame ich ako cielený útok na našu spoločnosť. Z tohto dôvodu podávame trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a zároveň apelujeme na silové zložky štátu, aby túto sériu útokov dôkladne prešetrili,“ uviedol hovorca Penta Hospitals Tomáš Kráľ. Zároveň ocenil prácu polície, ktorá dnes v Galante konala rýchlo a profesionálne.

Martin Krchňavý, Martin Kultan, Peter Lednický, Penta Čítajte viac Nie je pravda, že štátne nemocnice sú v strate preto, že dostávajú málo peňazí, bráni sa Penta

Hrozby bombou prichádzajú prostredníctvom webového formulára. Každá z nich podľa Kráľa ohrozuje pacientov aj zamestnancov nemocníc a narúša pokojné a dôstojné prostredie, ktoré je základom kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Zároveň si vyžaduje preloženie desiatok plánovaných výkonov, operácií a hospitalizácií, čo má priamy dopad na pacientov čakajúcich na liečbu. Nemocnice navyše čelia priamym ekonomickým stratám, ktoré dosahujú desiatky tisíc eur za jediný deň výpadku.

nemocnica-bory.sk-nemocnica-stavba-jesen-lozkove-oddelenie-pacient-exterie11 Čítajte viac Penta navrhuje zmenu financovania nemocníc, upozorňuje na neefektivitu

„S obavami sledujeme čoraz častejšie verejné očierňovanie práce regionálnych nemocníc, ktoré môže podnecovať podobné nebezpečné incidenty. Hrubé útoky na zdravotníkov a prevádzkovateľov regionálnych nemocníc, ako aj bulvarizácia vážnych tém v zdravotníctve, znevažujú úsilie tisícok zdravotníkov v teréne a podkopávajú dôveru verejnosti v zdravotný systém ako celok,“ dodal hovorca Tomáš Kráľ.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Penta
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"