Pravda Správy Domáce V Bratislave organizuje SaS protest a pochod, žiada hlavu šéfa tajnej služby Gašpara

Opozičná strana SaS v Bratislave organizuje v stredu podvečer protest a pochod pred centrálu Slovenskej informačnej služby (SIS). Žiada odvolanie šéfa tajnej služby Pavla Gašpara. Na Námestie SNP prišli stovky ľudí, následne sa vydali na pochod pred sídlo SIS na Vajnorskej ulici.

08.10.2025 17:40 , aktualizované: 18:20
debata (6)
Protest v Bratislave prišli podporiť aj nevidiaci z B. Bystrice
Video
Zdroj: Ľuboš Pilc/TV Pravda

Pavol Gašpar je symbol toho, že táto vláda neslúži ľuďom, neslúži zákonu, neslúži ústave, a preto je dôležité povedať – a dosť,“ uviedla na stredajšej tlačovej konferencii poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS).

Opoziční politici Pavlovi Gašparovi vyčítajú viacero podozrení týkajúcich sa jeho majetku, ako aj jeho dopravnú nehodu koncom augusta v Nitre. Prekáža im, že na polícii k incidentu ešte nevypovedal.

Gašpar po nehode volal krajskému policajnému šéfovi, ten prišiel v civile, tvrdí SaS
Video

Gašpar potvrdil, že mal nehodu a prípadom sa zaoberá polícia. Na kritiku o neuvedení auta, s ktorým havaroval, v majetkovom priznaní reagoval, že vozidlo je registrované na firmu, kde bol pred výkonom verejnej funkcie konateľom a spoločníkom. Podiel v tejto spoločností, ako tvrdí, v majetkovom priznaní riadne uviedol. Polícia minulý týždeň uviedla, že riaditeľ SIS má byť vo veci jeho dopravnej nehody vypočutý v priebehu októbra.

Viac na túto tému: #protest #Pavol Gašpar #strana SaS
