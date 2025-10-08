Pellegrini sa stretol s maďarským náprotivkom, zhodli sa na pokračovaní rozvoja vzájomnej spolupráce

„Vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom sú jasným dôkazom toho, že hranica medzi našimi krajinami nás nerozdeľuje, ale, naopak, spája,“ uviedol Pellegrini. Doplnil, že národy nie sú len susedia, ale pevnými partnermi, ktorí majú spoločné záujmy a vzájomne sa rešpektujú.
„Na dnešnom stretnutí s prezidentom Tamásom Sulyokom sme potvrdili naše odhodlanie naďalej rozvíjať spoluprácu medzi Maďarskom a Slovenskom vo všetkých oblastiach, ktoré sú na prospech obyvateľov oboch národov," dodal.