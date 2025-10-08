Pravda Správy Domáce Pellegrini sa stretol s maďarským náprotivkom, zhodli sa na pokračovaní rozvoja vzájomnej spolupráce

Pellegrini sa stretol s maďarským náprotivkom, zhodli sa na pokračovaní rozvoja vzájomnej spolupráce

Prezident SR Peter Pellegrini sa v stredu stretol s maďarským prezidentom Tamásom Sulyokom. Obaja chcú naďalej rozvíjať spoluprácu medzi svojimi krajinami. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

08.10.2025 18:33
debata (1)

„Vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom sú jasným dôkazom toho, že hranica medzi našimi krajinami nás nerozdeľuje, ale, naopak, spája,“ uviedol Pellegrini. Doplnil, že národy nie sú len susedia, ale pevnými partnermi, ktorí majú spoločné záujmy a vzájomne sa rešpektujú.

„Na dnešnom stretnutí s prezidentom Tamásom Sulyokom sme potvrdili naše odhodlanie naďalej rozvíjať spoluprácu medzi Maďarskom a Slovenskom vo všetkých oblastiach, ktoré sú na prospech obyvateľov oboch národov,“ dodal.

Pellegrini hostil tri hlavy štátov: Otvorili výstavu o architektovi Plečnikovi
Video
energie, domácnosť, šetrenie Čítajte aj Prezident podpísal nový zákon o adresnej energopomoci
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Maďarsko #Peter Pellegrini #Tamás Sulyok
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"