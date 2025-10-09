Veľký sponzor dal pre kontroverzie ruky preč od BIB. Nechali sa zastrašiť, komentuje šéfka Bibiany Flach

„Túto skutočnosť sme sa rovnako, ako všetci ostatní, dozvedeli z médií,“ uviedla riaditeľka Bibiany Flach v stanovisku v súvislosti so situáciou. „Škoda Auto Slovensko s Bibianou – medzinárodným domom umenia pre deti, doposiaľ nekomunikovala ich oficiálne stanovisko ani ďalšie plánované kroky, nakoľko nie sme v priamom právnom vzťahu. Zmluvu o partnerstve so Škoda Auto Slovensko nepodpísala Bibiana, jej uzatvorenie bolo v plnej kompetencii hostiteľa podujatia, Slovenskej národnej galérie, ktorá mala s týmto partnerom naplánované aj sprievodné aktivity BIB 2025 v priestoroch galérie,“ dodala.
Na margo medializovaných vyjadrení o vhodnosti Škoda Auto Slovensko ako partnera na kultúrnom podujatí Flach poukázala, že v zahraničí je bežnou praxou, že renomované značky stoja pri umení a kultúre bez ohľadu na politickú situáciu či na to, kto je aktuálne vo vláde. „Stačí sa pozrieť na príklady do sveta – Bienále v Benátkach tento rok podporila značka Rolex, minulý rok Swatch, filmový Festival v Cannes dlhodobo sponzorujú giganty BMW, Air France a mnohé ďalšie spoločnosti. A netreba chodiť ani tak ďaleko – Medzinárodný filmový festival Karlovy Vary podporujú značky ako ČEZ, EP Industries, Mall.cz či ďalší významní partneri,“ upozornila. Dané spoločnosti podľa jej slov chápu, že podpora umenia nie je politické gesto, ale prejav kultúrnej zrelosti, spoločenskej zodpovednosti a úcty k hodnotám, ktoré umenie prináša. Flach tiež zdôraznila, že podpora prestížnych a medzinárodne uznávaných podujatí býva pre partnerov veľkou cťou i príležitosťou ukázať hodnoty, ktoré presahujú okamžité spoločenské nálady.Čítajte viac Jubilejný 30. ročník BIB pozná svojich víťazov. Sprevádzal ho bojkot ilustrátorov aj spor organizátorov s médiami
„Práve kontinuita a nezávislosť umeleckej podpory sú základom dôvery a prestíže kultúrnych inštitúcií. To, že si Škoda Auto Slovensko túto hodnotu neuvedomila a nechala sa ovplyvniť či zastrašiť nás mrzí. Je to stratená príležitosť pre všetkých, ktorí veria v silu umenia a otvoreného dialógu,“ dodala. V závere stanoviska riaditeľka Bibiany uviedla, že dané rozhodnutie rešpektujú. Zároveň sú podľa Flach naďalej pevne odhodlaní pokračovať v šírení dobrého mena slovenského aj svetového umenia, a v neúnavnej práci na tom, aby BIB aj naďalej bolo jednou z najvýznamnejších kultúrnych udalostí svojho druhu na svete.
Agentúra SITA sa so žiadosťou o stanovisko k situácii obrátila aj na SNG, v ktorej priestoroch sa bienále koná. „SNG rešpektuje rozhodnutie spoločnosti Škoda Auto Slovakia, s.r.o.“ reagovali z oddelenia PR a marketingu galérie.
Podľa oficiálneho stanoviska Škoda Auto Slovensko spoločnosť podporila tohtoročné Bienále ilustrácií Bratislava s dobrým úmyslom. „Vnímame ho ako podujatie, ktoré dlhé roky prináša radosť, tvorivosť a inšpiráciu deťom aj ilustrátorom z celého sveta. Rozhodnutie o našej podpore vychádzalo z hodnôt, za ktorými si pevne stojíme – z rozvoja detskej kreativity, vzdelávania a kultúry. Uvedomujeme si, že umenie na Slovensku v súčasnosti prechádza náročným obdobím, a práve preto sme chceli svojou podporou prispieť k jeho rozvoju a k radosti detí,“ uvádza spoločnosť s tým, že ich účasťou v žiadnom prípade nechceli spoločnosť polarizovať. „Je nám preto ľúto, že sa v tomto roku okolo tejto dlhoročnej udalosti rozprúdili silné spoločenské kontroverzie, a na tomto základe sme sa rozhodli zrušiť ďalšie spoločné aktivity s Bienále ilustrácií Bratislava a stiahnuť zapožičané vozidlá zo Slovenskej národnej galérie,“ píše sa v stanovisku Škoda Auto Slovensko.Čítajte viac Najkrajšie obrázky z detských kníh nájdete na výstave Retro BIB
BIB 2025 bolo slávnostne otvorené v piatok 3. októbra. Zároveň boli za prítomnosti medzinárodnej poroty vyhlásené mená víťazov jubilejného 30. ročníka. Otvorenie ale sprevádzal protestný happening s názvom Žltá noc. „Bienále ilustrácií Bratislava tento rok sprevádza bojkot mnohých ilustrátoriek a ilustrátorov Nesúhlasia s tým, ako je spravovaná Bibiana, ktorá BIB organizuje, a nesúhlasia ani so spôsobom realizácie bienále – ako sú vyberané a vystavené diela a ako sú do súťaže zaradené propagandistické ilustrácie z autoritárskych krajín. Bojkotujúci umelci a umelkyne upozorňujú, že súčasné vedenie Bibiany a BIB ničia podujatiu medzinárodné renomé a prestíž,“ ozrejmuje dôvod protestu na sociálnej sieti platforma Otvorená kultúra! Happening mal nenásilnú a tichú formu.Čítajte viac Šéfka Bibiany je prekvapená, že ilustrátori dali košom Bienále a hovorí o politických záujmoch
Jeden z ocenených ilustrátorov si tiež odmietol prevziať ocenenie. Už pred niekoľkými týždňami viacerí ilustrátori a ilustrátorky vyhlásili bojkot BIB 2025. Ako uviedli na webstránke welovebib.sk, odmietajú vystavovať svoje diela na tejto výstave ilustrácií detskej a mládežníckej literatúry. „Sme slovenské ilustrátorky a slovenskí ilustrátori – naše tváre a mená nemusíte poznať, no našu prácu vidíte v knihách, časopisoch či na plagátoch. Pre mnohé a mnohých z nás bola účasť na BIB – Bienále ilustrácií Bratislava dlhoročným snom a prestížnou métou. Na BIB predsa celé generácie detí chodili s rodičmi, so starými rodičmi či v školských triedach – bola to nielen veľká spoločenská udalosť pre návštevníkov, ale aj sviatok ilustrátorstva, a to nielen slovenského,“ píšu v úvode. Dodali, že tento rok ale svoje diela neprihlásili na nominačnú výstavu, ktorá by mala ukázať to najlepšie zo slovenskej ilustrácie pre deti. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, ktorá BIB organizuje, podľa ich slov dlhodobo, nielen za ostatný rok a pol, nefunguje ako demokratická kultúrna inštitúcia. Flach sa voči ich vtedajším vyjadreniam ohradila.Čítajte viac Progresívci vyzývajú Šimkovičovú, aby odvolala riaditeľku Bibiany. Flach uznala chybu, no návrh na odvolanie považuje za neadekvátny