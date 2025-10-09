Opozícia kritizuje rozpočet: Vláda podľa Valášeka zaúčtovala do obrany fiktívne príjmy. SaS za návrh hlasovať nebude

„Diera v rozpočte na obranu vzniká zahrnutím príjmov vo výške 115 miliónov eur z fondu EÚ na kompenzáciu za zbrane darované Ukrajine (najmä MiG-29). Tento fond, takzvaný Európsky mierový nástroj, však dlhodobo blokuje maďarský premiér Orbán. Únia vďaka jeho vetu celé roky z fondu nemohla vyplatiť nič a niet žiadneho náznaku, že sa to zmení. Ficova vláda to dobre vie a ani sa nepokúsila postoj Orbána zmeniť, za čo sme ju opakovane kritizovali,“ uviedol Valášek.
Ak by vláda podľa neho túto sumu chcela nahradiť z iných zdrojov, musela by v rozpočte zvýšiť deficit. „Práve preto spomínané financie z EÚ v príjmoch kapitoly obrana v minulých rokoch nefigurovali," vysvetlil poslanec.
Valášek považuje zaradenie tejto sumy do rozpočtu za optickú ilúziu, že výdavky na obranu dosiahnu dve percentá HDP. V skutočnosti to tak podľa neho pravdepodobne nebude. Ako podotkol, takýto krok predstavuje čistý „podfuk“ voči spojencom, ale aj verejnosti a vojakom.
Valášek tiež kritizoval, že vláda porušuje záväzok voči spojencom postupne zvyšovať výdavky na obranu tak, aby do roku 2035 dosahovali päť percent HDP.
TASR so žiadosťou o reakciu oslovila aj Ministerstvo obrany SR. Odpoveď zatiaľ nedostala.
Obranné výdavky by podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028 mali dosahovať úroveň viac ako 2,88 miliardy eur. Vláda v návrhu deklaruje, že na obranu štátu pôjdu dve percentá HDP.
Gröhling: SaS nebude za predstavený návrh rozpočtu hlasovať
Za vládou predstavený návrh štátneho rozpočtu na rok 2026 nebude v parlamente opozičná strana SaS hlasovať, pretože je pre krajinu škodlivý a nie je prorastový. Uviedli to poslanci Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling a Marián Viskupič (obaja SaS) v reakcii na zverejnený návrh štátneho rozpočtu na budúci rok.
„Tento rozpočet znamená kolaps ekonomiky a drastické zdražovanie, opätovné znižovanie životnej úrovne a ľudia a rodiny budú mať stále menej a menej peňazí navyše. Tento návrh, ktorý bol v stredu (8. 10.) zverejnený, nevidel v podstate nikto zo zamestnávateľov, nevideli to ani odborári. Vláda ho v piatok (10. 10.) chce schvaľovať a budúci týždeň sa o ňom budeme rozprávať v parlamente," priblížil Gröhling.
Predstavený rozpočet podľa neho vôbec neráta so žiadnymi reformami ani s ničím prorastovým, či už s pomocou podnikateľom alebo zamestnávateľom. „Namiesto podpory vláda reálne trestá všetkých ľudí, zamestnávateľov, ktorí vytvárajú pracovné miesta a tým trestá všetkých ľudí, ktorí sú zamestnaní. Slovensko sa takto stáva zadlženou, predraženou krajinou, kde rozkvitá korupcia, kde sa za verejné a európske peniaze stavajú haciendy, z ktorej slušní a poctiví podnikatelia a firmy utekajú a berú so sebou aj mladých ľudí. A za takýto rozpočet strana SaS nebude hlasovať,“ podčiarkol predseda SaS.
Podľa Viskupičových slov vláda opäť pripravila zlý, škodlivý rozpočet bez akejkoľvek vízie, ktorý Slovensku pripraví len stagnáciu, úpadok a ktorý bude vyháňať ľudí aj firmy preč z ekonomiky.
„Takýto rozpočet Slovensko jasne a absolútne vyradí z máp a rozmýšľania investorov. Dokonca aj Slovákov s dostatkom financií bude nútiť rozmýšľať nad odchodom zo Slovenska. Daňové zaťaženie, ekonomické prostredie, ciele rozpočtu, ale aj politické prostredie, ktoré s ekonomikou súvisí, mi zo všetkého najviac pripomínajú roky 1996 až 1997, teda posledné roky mečiarizmu, keď bolo Slovensko čiernou dierou Európy, aj ekonomicky," doplnil Viskupič.
Deficit verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo by bolo necelých šesť miliárd eur. Tento rok sa očakáva schodok na úrovni 5 % HDP, teda viac ako 4,7 % HDP schválených v rozpočte na rok 2025. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 % HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 % HDP.
Šetrenie na strane vlády v štátnom rozpočte je podľa KDH výsmechom pre ľudí
Keď vláda v septembri predstavovala tretí konsolidačný balíček, avizovala, že na sebe ušetrí 1,3 miliardy eur. V návrhu rozpočtu na budúci rok sa ale píše, že vláda budúci rok zníži výdavky štátu o 535 miliónov eur. Upozornilo na to opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s tým, že na budúcoročnej konsolidácii sa bude vláda podieľať ani nie tretinou a všetko ostatné pôjde na úkor obyvateľov a firiem. Šetrenie na strane vlády v štátnom rozpočte je tak podľa KDH výsmechom pre ľudí.
„A ani toto šetrenie na strane vlády nie je isté, vyplýva z predloženého materiálu. Výdavky na mzdy v ústrednej štátnej správe sa napriek viazaniu v porovnaní s tohtoročným rozpočtom znížia iba minimálne, zhruba o jedno percento. Navyše, nafúknuté zamestnanecké tabuľky opäť umožnia vyplácať na ministerstvách odmeny, ako je to zvykom už celé roky. V minulom roku sa takto podľa prepočtov KDH vyhodilo 252 miliónov eur. A pokračovať sa v tom ide ďalej," uviedlo hnutie. Takéto fantómové šetrenie je podľa KDH výsmechom hlavne pre ľudí, ktorí majú hlboko do vrecka.
KDH upozornilo, že deficit verejných financií ostane v roku 2025, ako rovnako v dvoch predchádzajúcich, stále nad úrovňou 5 % HDP, čo znamená, že vláda napriek dvom konsolidačným balíkom padajúcim na plecia obyvateľov a zamestnávateľov nedokáže ozdraviť verejné financie. „Naopak, Slovensko sa ďalej strmo zadlžuje. Po vlaňajších deviatich miliardách eur pribudne v tomto roku k dlhu takmer sedem miliárd eur a v ďalšom roku podobná suma,“ zdôraznilo hnutie. Dlh bude aj potom rásť a Slovensko bude musieť znovu a znovu konsolidovať. Konsolidačné balíky nás tak nemajú opustiť ani v rokoch 2027 a 2028 a podľa prepočtov vlády budú stáť 1,8 % HDP, teda približne tri miliardy eur.