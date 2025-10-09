Pravda Správy Domáce ŠTS oslobodil bývalú podpredsedníčku NS Jarmilu Urbancovú, čelila obžalobe za korupciu

Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica vo štvrtok oslobodil spod obžaloby bývalú podpredsedníčku Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmilu Urbancovú, ktorá bola obžalovaná z prečinov podplácania a nepriamej korupcie. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor podal odvolanie.

09.10.2025 13:49 , aktualizované: 14:10
Jarmila Urbancová na archívnej snímke.
Samosudca ŠTS vo štvrtok dopoludnia ešte dokončil výsluch kľúčového svedka, exsudcu Vladimíra Sklenku, ukončil dokazovanie a začali sa záverečné reči.

Ako konštatoval prokurátor, obžalovanú usvedčoval najmä priamy, kľúčový svedok, ktorý ako bývalý sudca dobre vie, aké dôsledky by malo, ak by krivo vypovedal. Pripomenul tiež, že korupčná trestná činnosť sa ťažko dokazuje, keďže tretí svedok pri nej byť nezvykne. Jarmilu U. navrhol uznať vinnú a uložiť jej peňažný trest 15.000 eur. V prípade, že by ho nezaplatila, navrhol náhradný trest odňatia slobody v trvaní šesť mesiacov.

Jarmila Urbancová Čítajte viac Sudkyňa Urbancová z Víchrice: Dolákovú nepoznám, nikdy som žiadny úplatok nedala a ani neprijala

Exsudkyňa tvrdí, že je nevinná, nikdy sa nedopustila žiadnej trestnej činnosti, nesľubovala finančné prostriedky v súvislosti s výkonom funkcie sudcu a ani neprevzala. Na súd vo štvrtok neprišla.

Podľa jej obhajcu Petra Erdősa sa jeho klientka žiadneho korupčného správania nedopustila. Zdôraznil, že samotná obžaloba je nedôvodná a nikdy nemala byť podaná.

váha, spravodlivosť, misky Čítajte viac Súdna rada nesúhlasí so stíhaním sudkýň z kauzy Víchrica pre ohýbanie práva

„Z vykonaného dokazovania na hlavnom pojednávaní bolo jednoznačne preukázané to, čo sa ukázalo už počas prípravného konania. Tvrdenia svedka Sklenku, ktorého údajne mala moja klientka podplácať, sa nieže nepotvrdili, ale dokazovaním priamo vyvrátili. Z ustálenej súdnej praxe takéto svedectvo nemôže obstáť na súde a na základe takého svedectva nemôže byť odsúdená žiadna osoba,“ reagoval pre TASR Erdős.

očistec urbancová lindtner Čítajte viac Sudcovia Urbancová a Lindtner a podnikateľ Kollár zostávajú vo väzbe
