Na cestách v Banskobystrickom kraji prišlo za 11 dní o život 12 ľudí

Na cestách v Banskobystrickom kraji prišlo za posledných 11 dní o život 12 ľudí. V súvislosti so sériou tragických dopravných nehôd, ktoré spája zlyhanie ľudského faktora, polícia vyzýva vodičov k zodpovednosti a zvýšeniu opatrnosti. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok uviedol riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš.

09.10.2025 15:33
Video

K mimoriadne tragickej dopravnej nehode so šiestimi obeťami došlo v stredu (8. 10.) pri predbiehaní na Horehroní. V sobotu (4. 10.) zomreli dve osoby pri nehode v okrese Banská Štiavnica po tom, ako vodič vo vyššej rýchlosti v zákrute nezvládol riadenie a auto sa zrútilo strmým zrázom. Traja ľudia vrátane ročného dieťaťa a niekoľkodňového novorodenca zomreli koncom septembra pri nehode v okrese Rimavská Sobota, kde vozidlo pri vyššej rýchlosti vyšlo mimo cesty a niekoľkokrát sa prevrátilo.

„Pri každej jednej tejto dopravnej nehode zlyhal ľudský faktor. Či už je to v podobe neprispôsobenia rýchlosti stavu a povahe vozovky alebo nevenovaniu sa plne vedeniu vozidla,“ skonštatoval Farkaš.

Polícia vyzýva verejnosť na zvýšenie opatrnosti a nepreceňovanie svojich schopností. Nedávne tragické udalosti by mali byť podľa Farkaša mementom, aby si vodiči vstúpili do svedomia a správali sa na cestách zodpovednejšie. Každé vozidlo možno podľa jeho slov prirovnať k zbrani a dopravné nehody majú často mimoriadne devastačné dôsledky.

„Často dochádza k tomu, že osoby sú vplyvom vysokej rýchlosti vymrštené z vozidla. Dochádza k tomu, že ak sú osoby nezapnuté bezpečnostným pásom a sedia vzadu, svojím vlastným telom odtrhnú sedačku, ktorá je pred nimi,“ priblížil Farkaš.

